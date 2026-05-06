Σε κατάσταση συναγερμού η Βιέννη λόγω Eurovision - Φόβοι για τον συμβολισμό της 15ης Μαΐου

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρχές της Βιέννης ενόψει της Eurovision 2026, καθώς η αστυνομία της αυστριακής πρωτεύουσας προειδοποιεί ότι οι κινητοποιήσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ ενδέχεται να περιλαμβάνουν αποκλεισμούς και ενέργειες διατάραξης, ιδιαίτερα την ημέρα του τελικού. Όπως δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και πιο σύνθετες επιχειρήσεις ασφαλείας που έχει κληθεί να διαχειριστεί η Βιέννη.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η φετινή διοργάνωση διεξάγεται σε ιδιαίτερα τεταμένο πολιτικό κλίμα. Η συμμετοχή του Ισραήλ έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, με πέντε εθνικούς ραδιοτηλεοπτικούς φορείς —ανάμεσά τους η ισπανική RTVE και η ιρλανδική RTE— να έχουν ανακοινώσει μποϊκοτάζ εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα. Η ένταση έχει επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο από την ευρύτερη κρίση στη Μέση Ανατολή και τον πόλεμο με το Ιράν.

Μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί αρκετές συγκεντρώσεις για την επόμενη εβδομάδα, κυρίως κατά αλλά και υπέρ της ισραηλινής συμμετοχής, με τις αυστριακές αρχές να εκτιμούν ότι η συνολική συμμετοχή μπορεί να φτάσει έως και τα 3.000 άτομα. Η ανώτερη αξιωματούχος της αστυνομίας Ξένια Τσάουνερ ξεκαθάρισε ότι οι αρχές αναμένουν «αποκλεισμούς και απόπειρες διατάραξης», είτε μέσω εγκεκριμένων είτε μέσω αυθόρμητων, μη δηλωμένων συγκεντρώσεων.

Φωτ.: Reuters

Ανησυχία για την 15η Μαΐου

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην 15η Μαΐου, παραμονή του τελικού, καθώς συμπίπτει με τη Nakba Day, ημέρα με ισχυρό συμβολισμό για τους Παλαιστίνιους, που τιμούν την απώλεια της γης τους μετά τον πόλεμο του 1948 και τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Η αστυνομία της Βιέννης αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία έχει ισχυρό συναισθηματικό φορτίο για το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα και γι’ αυτό αντιμετωπίζεται ως ιδιαίτερα ευαίσθητη.

Οι αρχές προετοιμάζονται για ένα ευρύ φάσμα απειλών. Ανάμεσα στα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, περιλαμβάνεται απαγόρευση πτήσεων drones σε ακτίνα 1,5 χιλιομέτρου γύρω από τον χώρο διεξαγωγής και άλλα κρίσιμα σημεία, ενώ έχει προβλεφθεί και συνεργασία με το FBI για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών. Σύμφωνα με την αστυνομία, αμερικανική ομάδα θα βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στη Νέα Υόρκη, ώστε οι αυστριακές αρχές να μπορούν να επικοινωνούν σε 24ωρη βάση, αν προκύψει ανάγκη.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία διευκρίνισε ότι, παρότι η Αυστρία παραμένει εδώ και περισσότερο από δύο χρόνια στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού για τρομοκρατία, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συγκεκριμένη απειλή κατά της Eurovision. Παρ’ όλα αυτά, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι εξαιρετικά αυστηρά: όσοι παρευρεθούν στον διαγωνισμό θα περνούν από ελέγχους τύπου αεροδρομίου, ενώ θα επιτρέπονται μόνο μικρές, διαφανείς τσάντες. Αντίστοιχοι έλεγχοι θα ισχύσουν και στον μεγάλο χώρο φιλάθλων μπροστά από το δημαρχείο της Βιέννης.

Οι διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ έχουν γίνει πλέον επαναλαμβανόμενο στοιχείο των τελευταίων διοργανώσεων της Eurovision, όμως φέτος η πολιτική φόρτιση είναι σαφώς μεγαλύτερη. Η αστυνομία της Βιέννης καλείται έτσι να διαχειριστεί όχι μόνο μια κορυφαία μουσική διοργάνωση, αλλά και ένα πολύπλοκο σκηνικό διεθνούς έντασης, στο οποίο η ποπ κουλτούρα, η διπλωματία και η ασφάλεια μπλέκονται όσο ποτέ άλλοτε.