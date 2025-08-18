Σε ποια δημοφιλή ροφήματα κρύβονται τα περισσότερα μικροπλαστικά

Τα μικροπλαστικά βρίσκονται στον αέρα που αναπνέουμε, στις θάλασσες και τα ποτάμια. Βρίσκονται επίσης και μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό: στο αίμα μας, συσσωρεύονται στον εγκέφαλό μας, ακόμη και στους όρχεις.



Επομένως, δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους εισέρχονται στον οργανισμό είναι μέσω των υγρών που πίνουμε. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι τα μικροπλαστικά υπάρχουν τόσο στο νερό της βρύσης όσο και στο εμφιαλωμένο νερό, αλλά νέα έρευνα έχει αποκάλυψε ότι τα ζεστά ροφήματα μπορεί να αποτελούν ακόμη μεγαλύτερη πηγή μικροπλαστικών από ό,τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα

Μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ εξέτασε 155 κοινά ροφήματα, συμπεριλαμβανομένων ζεστών και κρύων, για μικροπλαστικά. Η μελέτη, που θεωρείται η πρώτη του είδους της, διαπίστωσε ότι οι υψηλότερες συγκεντρώσεις μικροπλαστικών βρέθηκαν στο ζεστό τσάι και τον ζεστό καφέ.

Η μελέτη εξέτασε επίσης το παγωμένο τσάι και τον καφέ για μικροπλαστικά, αλλά βρήκε σημαντικά λιγότερα, υποδηλώνοντας ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ζεστών ροφημάτων συμβάλλουν στα επίπεδα μικροπλαστικών που καταλήγουν στο προϊόν.

Η ομάδα αξιολόγησε συνολικά 31 διαφορετικά είδη ροφημάτων από δημοφιλείς βρετανικές μάρκες, τα οποία αγοράστηκαν όλα από σούπερ μάρκετ και καφετέριες το 2024. Αυτά περιλάμβαναν ζεστό και παγωμένο καφέ, ζεστό και παγωμένο τσάι, χυμούς, ενεργειακά ποτά και αναψυκτικά.



Τα δείγματα φιλτράρονται και στη συνέχεια προσδιορίζεται ο αριθμός των μικροπλαστικών μέσω μικροσκοπικής απεικόνισης. Τα κρύα ροφήματα φιλτράρονται αμέσως, ενώ τα ζεστά ροφήματα αφήνονται να κρυώσουν για 30 λεπτά πριν από την ανάλυση.

Το ζεστό τσάι σε ποτήρια μίας χρήσης περιείχε το υψηλότερο επίπεδο μικροπλαστικών (MP), με μέσο όρο 22 MP ανά ποτήρι, σε σύγκριση με 14 MP ανά ποτήρι για τα γυάλινα. Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα πιο ακριβά φακελάκια τσαγιού απελευθέρωναν τη μεγαλύτερη ποσότητα πλαστικού, με μέσο όρο 24 έως 30 MPs ανά ποτήρι.



Ομοίως, η ερευνητική ομάδα ανέφερε ότι για τον ζεστό καφέ, τα ευρήματά τους «υποδηλώνουν έντονα ότι το υλικό των ποτηριών μίας χρήσης είναι η κύρια πηγή [μικροπλαστικών] στα δείγματα ζεστού καφέ».

Δεδομένου ότι δεν ήταν όλα τα δείγματα σε μέγεθος ποτηριού, η ομάδα δημοσίευσε τα συνολικά ευρήματα σε μικροπλαστικά ανά λίτρο.



-Ζεστό τσάι: 49 έως 81 MP ανά λίτρο

-Ζεστός καφές: 29 έως 57 MP ανά λίτρο

-Παγωμένο τσάι: 24 έως 38 MP ανά λίτρο

-Παγωμένος καφές: 31 έως 43 MPs ανά λίτρο

-Χυμός φρούτων: 19 έως 41 MPs ανά λίτρο

-Ενεργειακά ποτά: 14 έως 36 MPs ανά λίτρο

-Αναψυκτικά: 13 έως 21 MPs ανά λίτρο

Επιστήμονες: Προσοχή, «ένοχο» δεν είναι μόνο το νερό

Οι συγγραφείς δήλωσαν ότι η μελέτη τους «αποδεικνύει για πρώτη φορά ότι η εκτίμηση της έκθεσης στα μικροπλαστικά μόνο μέσω του πόσιμου νερού μπορεί να υποτιμά σημαντικά τον κίνδυνο».



Ο καθηγητής Mohamed Abdallah από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, από τους κύριους συγγραφείς της νέας έρευνας, δήλωσε στην εφημερίδα The Independent: «Παρατηρήσαμε ότι πολλές έρευνες στον τομέα των μικροπλαστικών επικεντρώνονται στο πόσιμο νερό – νερό της βρύσης, εμφιαλωμένο.



Διαπιστώσαμε την παρουσία μικροπλαστικών σε όλα τα κρύα και ζεστά ροφήματα που εξετάσαμε. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό και, από επιστημονική άποψη, υποδηλώνει ότι δεν πρέπει να εξετάζουμε μόνο το νερό, επειδή και άλλες πηγές είναι σημαντικές».

Πρόσθεσε, δε: «Καταναλώνουμε εκατομμύρια ποτήρια τσάι και καφέ κάθε πρωί, οπότε είναι κάτι που πρέπει σίγουρα να εξετάσουμε. Πρέπει σίγουρα να ληφθούν μέτρα από την κυβέρνηση, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, για να περιοριστεί η έκθεση των ανθρώπων στα μικροπλαστικά... είναι παντού».



Οι συγγραφείς δήλωσαν ότι η νέα έρευνα «αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς την καλύτερη κατανόηση του βαθμού έκθεσης των ανθρώπων στα μικροπλαστικά σε πραγματικές συνθήκες».