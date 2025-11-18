«Sea Strike 2043» - O πόλεμος του μέλλοντος θα γίνεται με AI και ο Δένδιας το είδε από κοντά

Την ευκαιρία να παρακολουθήσει το βίντεο «Sea Strike 2043» είχε κατά την επίσκεψή του στη Διοίκηση Συστημάτων Πληροφοριών Ναυτικού Πολέμου (Naval Information Warfare Systems Command, NAVWAR) στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, ο Νίκος Δένδιας.

Το βίντεο παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο στο μέλλον οι αναδυόμενες τεχνολογίες μπορούν να ενσωματωθούν σε κάθε επίπεδο του πεδίου μάχης, δοκιμάζοντας καινοτόμες στρατηγικές και αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρόκειται για μια προσανατολισμένη στο μέλλον ταινία που έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάσει την ικανότητα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ να διεξάγει κατανεμημένες θαλάσσιες επιχειρήσεις σε ένα υψηλού επιπέδου, «αμφισβητούμενο» περιβάλλον.

Η ταινία μικρού μήκους ακολουθεί την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS John F. Kennedy. Οι εχθρικές δυνάμεις στοχεύουν ένα νησί που είναι κρίσιμο για τη στρατηγική των ΗΠΑ, οπότε η ομάδα κρούσης πρέπει να επέμβει για να εξουδετερώσει τους αντιπάλους.

Στο επίκεντρο τα Μη Επανδρωμένα Οχήματα

Η επίσκεψη ξεκίνησε με την αναλυτική ενημέρωση του κ. Δένδια από τον Διοικητή της Ναυτικής Διοίκησης Κέντρων Πληροφοριακού Πολέμου Υποναύαρχο Kurt Rothenhaus, τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Κέντρου Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού Michael McΜillan, τον Διευθυντή του Τμήματος Καινοτομίας Δρα Δημήτρη Τσιντικίδη και άλλα στελέχη για τη δομή, την οργάνωση, την αποστολή, τις δραστηριότητές τους και την ανάπτυξη καινοτομιών αιχμής για το σύγχρονο ναυτικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στα μη επαναδρωμένα αυτόνομα συστήματα που λειτουργούν στη θάλασσα και κάτω από αυτήν, την κυβερνοάμυνα, καθώς και σε προηγμένα δίκτυα πληροφοριών σε θαλάσσιο και παράκτιο χώρο, στην τεχνητή νοημοσύνη και την ανάλυση δεδομένων για επιχειρησιακές εφαρμογές.

Επιπλέον, συζητήθηκε η μακροπρόθεσμη στρατηγική Έρευνας και Ανάπτυξης για τις τεχνολογίες του Ναυτικού, η συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα προηγμένης τεχνολογίας και την αμυντική βιομηχανία, αλλά και οι τρόποι μετατροπής της έρευνας σε επιχειρησιακή ισχύ. Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του NIWC Pacific όπου είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα μη επανδρωμένα αυτόνομα συστήματα και να συνομιλήσει με τους υπεύθυνους των προγραμμάτων για τις δυνατότητές τους. Επίσης, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση για το έργο Έρευνας και Ανάπτυξης ρομποτικών και άλλων πρωτότυπων εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από Μη Επανδρωμένα Συστήματα του Ναυτικού των ΗΠΑ, τα οποία αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες πειραματισμού και ανάπτυξης μη επανδρωμένων θαλάσσιων συστημάτων.

Στη διάρκεια της παραμονής του στο NIWC Pacific ο Νίκος Δένδιας περιηγήθηκε και στο Εργαστήριο Πληροφοριακών Επιχειρήσεων Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Unmanned Aerial VehiclesInformation Operations, UAVIO), όπου ενημερώθηκε για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στα συστήματα μη επανδρωμένων αεροχημάτων και στις επιχειρήσεις πληροφοριών, και ακολούθησε η παρουσίαση ενός από τα πλέον προηγμένα συστήματα υποβρύχιας μη επανδρωμένης τεχνολογίας.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συζήτηση για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ σε τομείς αιχμής.

Επισημαίνεται ότι το Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ειδικεύεται στην κατασκευή Μη Επανδρωμένων Εναέριων και Θαλάσσιων Οχημάτων, στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, στον Κυβερνοπόλεμο, καθώς και στις ασφαλείς επικοινωνίες για πλοία, υποβρύχια, Μη Επανδρωμένα Οχήματα και επίγειες δυνάμεις.