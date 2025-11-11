Σεισμός 5 Ρίχτερ τα ξημερώματα ανοιχτά των Αντικυθήρων
Το επίκεντρο του σεισμού καταγράφηκε 67 χλμ. νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.
Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) ανοιχτά των Αντικυθήρων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης ήταν τα εξής:
Χρόνος Γέννησης [GMT] : 11/11/2025 01:58:19.79
Μέγεθος : 5.0
Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 35.4254
Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 22.8058
Εστιακό Βάθος [km] : 25.2
Τοποθεσία : 67 Χλμ. ΝΔ των Αντικυθήρων