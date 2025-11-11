Σεισμός 5 Ρίχτερ τα ξημερώματα ανοιχτά των Αντικυθήρων

Σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (11/11) ανοιχτά των Αντικυθήρων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης ήταν τα εξής:



Χρόνος Γέννησης [GMT] : 11/11/2025 01:58:19.79

Μέγεθος : 5.0

Γεωγραφικό Πλάτος [°N] : 35.4254

Γεωγραφικό Μήκος [°E] : 22.8058

Εστιακό Βάθος [km] : 25.2

Τοποθεσία : 67 Χλμ. ΝΔ των Αντικυθήρων