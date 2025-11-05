Σεισμός στην Ξάνθη: «Είναι μεγάλο το ρήγμα της περιοχής, χρειάζεται προσοχή» λέει ο Λέκκας

Για τον σεισμό των 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που αναστάτωσε την Ξάνθη το πρωί της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου μίλησε ο καθηγητής Σεισμολογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

«Εκδηλώθηκε στις 9:16. Παρεμπιπτόντως, τυχαία βρίσκομαι στην Καβάλα και ήταν ιδιαίτερα αισθητός. Είναι ένας σεισμός, για τον οποίο πρέπει να υπάρχει μία ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι είναι πάνω σε ένα μεγάλο ρήγμα, το ρήγμα της Ξάνθης-Χρυσούπολης-Καβάλας. Ήταν ιδιαίτερα έντονος, αντιληπτός από όλους. Είναι ένας σεισμός τον οποίο θα πρέπει να προσέξουμε λιγάκι τις αμέσως επόμενες ώρες, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Σε επιφυλακή είναι οι φορείς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 15,1 χιλιόμετρα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ξάνθης.

Φωτ.: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο σεισμός προκάλεσε αναστάτωση στην πόλη, με αρκετούς κατοίκους να βγαίνουν στα μπαλκόνια και στους δρόμους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.