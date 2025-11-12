Νέος δυνατός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Κύπρο - Λέκκας: «Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά»

Νέος ισχυρός σεισμός ταρακούνησε στις 16:23 το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) την Κύπρο, λίγες ώρες μετά τη μεγάλη δόνηση που σημειώθηκε το πρωί της ίδιας μέρας στη χώρα.



Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που φέρνει στη δημοσιότητα το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, το μέγεθος του σεισμού ήταν 5.3 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 14 χιλιόμετρα, ενώ σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.

Ευθύμιος Λέκκας: Πιθανόν να είναι δίδυμοι σεισμοί

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε στην ΕΡΤ ότι έχει μεγάλη σημασία να εντοπιστεί με ακρίβεια το επίκεντρο του σεισμού, ώστε να μπορέσουν οι ειδικοί να τον ερμηνεύσουν σωστά. «Είναι πιθανό να πρόκειται για δίδυμους σεισμούς, αν και τα επίκεντρά τους δεν φαίνεται να συμπίπτουν. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Λέκκας συνέστησε ψυχραιμία στους πολίτες και προσοχή, επισημαίνοντας ότι όσοι διαμένουν σε κτίρια με έστω και μικρές φθορές καλό είναι να απομακρυνθούν προσωρινά. Όπως σημείωσε, «το τελευταίο επίκεντρο εντοπίζεται βόρεια και νοτιοανατολικά της περιοχής».

«Η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή. Ξέρουμε τα ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους», ανέφερε.

Οδηγίες προστασίας από σεισμό

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Μέσα στο σπίτι

Στερεώστε γερά στους τοίχους τα ράφια και τις βιβλιοθήκες. Απομακρύνετε από τις πόρτες τα ψηλά έπιπλα που μπορούν να ανατραπούν και να εμποδίσουν την έξοδο.

Βιδώστε καλά στους τοίχους το θερμοσίφωνα και τις δεξαμενές καυσίμων και νερού.

Τοποθετήστε τα βαριά αντικείμενα στα χαμηλότερα ράφια.

Απομακρύνετε τα βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες.

Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα και τους ανεμιστήρες οροφής.

Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού:

- κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια.

- μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες.

- μακριά από εξωτερικούς τοίχους.

Ενημερώστε τα μέλη της οικογένειας για το πώς κλείνουν οι γενικοί διακόπτες ηλεκτρικού, νερού και φυσικού αερίου και για τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (112, 199, 166, 100 κλπ.)

Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό και βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών.

Έξω από το σπίτι

Επιλέξτε ένα ασφαλή χώρο συνάντησης μετά το σεισμό ο οποίος να βρίσκεται:

- μακριά από κτίρια και δέντρα

- μακριά από τηλεφωνικά και ηλεκτρικά καλώδια.

ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕΙΣΜΟΣ

Αν είστε μέσα στο σπίτι

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

Καλυφθείτε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο, θρανίο), γονατίστε και κρατήστε με τα χέρια σας το πόδι του.

Αν δεν υπάρχει ανθεκτικό έπιπλο, γονατίστε στο μέσον του δωματίου, μειώνοντας όσο γίνεται το ύψος σας και προστατέψτε με τα χέρια το κεφάλι και τον αυχένα σας. Απομακρυνθείτε από μεγάλες γυάλινες επιφάνειες (παράθυρα, γυάλινα χωρίσματα) ή έπιπλα και αντικείμενα που μπορεί να σας τραυματίσουν.

Μην προσπαθήσετε να απομακρυνθείτε από το σπίτι.

Μην βγείτε στο μπαλκόνι.

Αν είστε σε ψηλό κτίριο

Απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.

Αν είστε σε χώρο ψυχαγωγίας, εμπορικό κέντρο ή μεγάλο κατάστημα

Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

Μείνετε στο χώρο μέχρι να τελειώσει η δόνηση.

Μην παρασυρθείτε από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται άτακτα προς τις εξόδους γιατί κινδυνεύετε να ποδοπατηθείτε.

Αν βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο

Απομακρυνθείτε από χώρους που βρίσκονται κάτω από κτίρια, τηλεφωνικά ή ηλεκτρικά καλώδια.

Αν έχετε μαζί σας τσάντα ή χαρτοφύλακα, καλύψτε το κεφάλι σας με αυτά.

Αν βρίσκεστε μέσα στο αυτοκίνητο

Καταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε με προσοχή το αυτοκίνητο ώστε να μην εμποδίζει την κυκλοφορία.

Αποφύγετε να περάσετε από σήραγγες, γέφυρες ή υπέργειες διαβάσεις.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ

Αν είστε μέσα στο σπίτι