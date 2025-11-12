Σεισμός στην Κύπρο: Η αντίδραση του υπουργού Άμυνας τη στιγμή που «χτυπούν» τα 5,3 Ρίχτερ

Ο δυνατός σεισμός των 5,3 Ρίχτερ που «ταρακούνησε» την Κύπρο το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου 2025 βρήκε τον υπουργό Άμυνας να είναι καλεσμένος σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή, με την αντίδραση του Βασίλη Πάλμα να γίνεται viral.

Τη στιγμή που η γη άρχισε να κουνιέται, τόσο ο ίδιος, όσο και ο δημοσιογράφος κοιτάζονται αιφνιδιασμένοι με την αγωνία να είναι αποτυπωμένη στο πρόσωπό τους. Επειδή όμως επρόκειτο για ζωντανή εκπομπή, και οι δύο διατήρησαν την ψυχραιμία τους και αφού σχολίασαν το πόσο δυνατή ήταν η σεισμική δόνηση, συνέχισαν τη συνέντευξη.

Το στιγμιότυπο με τους δύο άνδρες τη στιγμή του σεισμού στη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής του Cyprus Times δεν άργησε μάλιστα να γίνει viral.

Μάλιστα, το φως της δημοσιότητας έχουν δει και άλλα βίντεο όπου αποτυπώνεται η στιγμή που ο Εγκέλαδος «χτύπησε» την Κύπρο.

Νέος δυνατός σεισμός

Ο νέος ισχυρός σεισμός «ταρακούνησε» στις 16:23 το απόγευμα της Τετάρτης (12/11) την Κύπρο, λίγες ώρες μετά τη μεγάλη δόνηση που σημειώθηκε το πρωί της ίδιας μέρας στη χώρα.



Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα που φέρνει στη δημοσιότητα το Ευρωμεσογειακό Κέντρο, το μέγεθος του σεισμού ήταν 5,3 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 14 χιλιόμετρα, ενώ σημειώθηκε 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάφου.

Ευθύμιος Λέκκας: Πιθανόν να είναι δίδυμοι σεισμοί

Ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας δήλωσε στην ΕΡΤ ότι έχει μεγάλη σημασία να εντοπιστεί με ακρίβεια το επίκεντρο του σεισμού, ώστε να μπορέσουν οι ειδικοί να τον ερμηνεύσουν σωστά. «Είναι πιθανό να πρόκειται για δίδυμους σεισμούς, αν και τα επίκεντρά τους δεν φαίνεται να συμπίπτουν. Όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Λέκκας συνέστησε ψυχραιμία στους πολίτες και προσοχή, επισημαίνοντας ότι όσοι διαμένουν σε κτίρια με έστω και μικρές φθορές καλό είναι να απομακρυνθούν προσωρινά. Όπως σημείωσε, «το τελευταίο επίκεντρο εντοπίζεται βόρεια και νοτιοανατολικά της περιοχής».