Ισχυρή σεισμική δόνηση «ταρακούνησε» την Κύπρο - Οι πρώτες πληροφορίες

Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (12/11) στην Κύπρο αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Ο σεισμός στην Κύπρο έγινε αισθητός σε αρκετές περιοχές του νησιού με το εστιακό του βάθος -σύμφωνα με το EMSC- να υπολογίζεται στα14 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 18 χιλιόμετρα ανατολικά της Πάφου και 50 χιλιόμετρα δυτικά της Λεμεσού. Μετά από τον σεισμό, ακολούθησαν τρεις μετασεισμοί 3,5, 3,6 και 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

EMSC

Κυπριακά μέσα αναφέρουν ότι μόλις «χτύπησε» ο Εγκέλαδος κόσμος έτρεχε πανικόβλητος στους δρόμους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες ή υλικές ζημιές, ωστόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν αρκετές αναφορές ότι ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια.

EMSC

Περισσότερα σε λίγο...