«Σεισμός» στην Campari: Στο μικροσκόπιο για φοροδιαφυγής η μητρική Lagfin - «Βουτιά» στο Χρηματιστήριο

Στο «μάτι του κυκλώνα» βρίσκεται το πασίγνωστο brand αλκοολούχων ποτών Campari. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Bloomberg, οι ιταλικές εισαγγελικές αρχές διέταξαν την κατάσχεση κοινών μετοχών -αξίας περίπου 1,3 δισ. ευρώ- της Davide Campari-Milano, που ανήκαν στη Lagfin, εταιρεία συμμετοχών με έδρα το Λουξεμβούργο και βασικό μέτοχο του ομίλου Campari.

Η έρευνα αφορά πιθανή αποφυγή καταβολής φόρου εξόδου (exit tax) ύψους 5,3 δισ. ευρώ, που φέρεται να προέκυψε όταν η Lagfin —με έδρα το Λουξεμβούργο— απορρόφησε ιταλική θυγατρική η οποία κατείχε το πλειοψηφικό πακέτο της Campari. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η εταιρική αυτή αναδιοργάνωση μετέφερε ουσιαστικά τη φορολογική βάση του ομίλου εκτός Ιταλίας, προκαλώντας υποχρέωση που δεν εξοφλήθηκε.

Η Lagfin ελέγχει το 51,3% των μετοχών της Campari και το 38,8% των δικαιωμάτων ψήφου της Davide Campari Milano NV, η οποία είναι πλέον εγγεγραμμένη στην Ολλανδία. Ο όμιλος ποτών μετέφερε την επίσημη έδρα του στο Άμστερνταμ το 2020, προκειμένου να επωφεληθεί από ευνοϊκούς φορολογικούς νόμους και να ασκήσει αυστηρότερο έλεγχο της εταιρείας μέσω του ολλανδικού εταιρικού δικαίου.

Η Lagfin απορρίπτει τις κατηγορίες

Η Lagfin απέρριψε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ενήργησε «με απόλυτο σεβασμό στους νόμους και τους κανονισμούς» και ότι η διαφορά με τις αρχές «ουδέποτε αφορούσε την ίδια την Campari Group». Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαφωνία με την ιταλική φορολογική υπηρεσία εκκρεμεί εδώ και δύο χρόνια.

Όπως σχολιάζει το Bloomberg, η υπόθεση αυτή ενισχύει την ευρύτερη προσπάθεια της ιταλικής κυβέρνησης να αυστηροποιήσει την επιβολή του νόμου σε εταιρείες που αναδιαρθρώνονται και μετεγκαθίστανται σε άλλες χώρες για φορολογικούς λόγους. Επισημαίνει επίσης τον αυξανόμενο ευρωπαϊκό έλεγχο των διασυνοριακών συγχωνεύσεων που μεταφέρουν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, διατηρώντας παράλληλα σημαντικές δραστηριότητες στη χώρα καταγωγής.



Παρότι η ίδια η Campari δεν επηρεάζεται άμεσα οικονομικά ή λειτουργικά, η είδηση προκάλεσε ανησυχία για τη φήμη της εταιρείας.