Σελένα Γκόμεζ - Μπένι Μπλάνκο: Δίνουν μαζί μάχη για την ψυχική της υγεία «Η διάγνωση ήταν απελευθέρωση»

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ψυχικής της υγείας και τα όνειρά τους μίλησαν η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο στο πρώτο επεισόδιο του νέου του podcast. Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την διάγνωσή της το 2020 με διπολική διαταραχή και έχει αποκαλύψει ότι πάσχει από λύκο και ότι ταλαιπωρήθηκε και με θέματα υγείας όπως η μεταμόσχευση νεφρού.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι τα τελευταία χρόνια, μετά από ένα ταξίδι που περιελάμβανε πολυάριθμους θεραπευτές και τέσσερα διαφορετικά κέντρα αποκατάστασης, έχει μάθει να αναγνωρίζει γρήγορα τη στιγμή που πρόκειται να εισέλθει σε μια μανιακή φάση και ότι ο σύζυγός της, παρέχει ένα σύστημα υποστήριξης προσπαθόντας να την ακούσει και να την ηρεμήσει. «Είναι τόσο λεπτό θέμα. Δεν πρέπει να μιλάς σε κάποιον όσο είναι βαθιά μέσα του» είπε χαρακτηριστικά.

Και εκείνη εξήγησε ότι είναι χρήσιμο να έχεις έναν σύντροφο που θα καταλάβει και θα σε συναντήσει εκεί που βρίσκεσαι και ότι η διάγνωσή της ήταν μια απελευθέρωση: ξέρει τι συμβαίνει στο μυαλό της και δεν ντρέπεται πλέον γι' αυτό. Στις πιο δύσκολες μέρες του παρελθόντος, είχε την τάση να απομονώνεται και «ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά». Σε μια συνέντευξη του 2024, είπε: «Αν είμαι κοντά σε ανθρώπους που με κάνουν να νιώθω καλά και με κάνουν να νιώθω ότι μπορώ να πω τα πάντα, αυτό πάντα με βοηθάει».

Το ζευγάρι που είναι παντρεμένο από τον Σεπτέμβριο κάνει σχέδια για το μέλλον παρά τις δυσκολίες. Όσον αφορά το θέμα των παιδιών, η τραγουδίστρια είπε... «Θέλω τέσσερα παιδιά.