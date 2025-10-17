Σελένα Γκόμεζ: Αποκάλυψε την πιο έξυπνη συμβουλή που της έδωσε η φίλη της Τέιλορ Σουίφτ

Δεκαεπτά ολόκληρα χρόνια κρατάει η φιλία της Selena Gomez με την Taylor Swift, μια φιλία που ξεκίνησε το 2008 όταν και οι δύο έβγαιναν με μέλη του boyband, Jonas Brothers. H 32χρονη που παντρεύτηκε πρόσφατα τον μουσικό παραγωγό Benny Blanco αποκάλυψε στο «Most Powerful Women» του Fortune μια έξυπνη συμβουλή που της έδωσε η διάσημη φίλη της. «Αν είσαι το πιο έξυπνο άτομο στο δωμάτιο, τότε βρίσκεσαι σε λάθος δωμάτιο».

Η τραγουδίστρια εξηγεί ότι περιβάλλει τον εαυτό της από πραγματικά υπέροχους ανθρώπους από τους οποίους δεν πρόκειται να ακούσει χαζές ερωτήσεις. «Απλώς πρέπει να μάθεις και να μην φοβάσαι όλα τα πράγματα που μπορεί να χάσεις» παραδέχθηκε και μιλώντας για την 35χρονη ποπ σταρ είπε ότι είναι «ένας από τους πιο λαμπρούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Είναι πολύ δυνατή στον χώρο της και δίνει εξαιρετικές συμβουλές όλη την ώρα».

Όταν ρωτήθηκε τι έχει κάνει ως φίλη για εκείνη εξομολογήθηκε: «Δεν είμαι σίγουρη για το αν έχω κάνει κάτι για εκείνη, αλλά ήμουν πάντα εκεί, ως φίλη, για την Τέιλορ».

Η Σελένα Γκόμεζ, δεν παρέλειψε ασφαλώς να σχολιάσει και το τελευταίο άλμπουμ της φίλης της «Life of a showgirl» που κυκλοφόρησε πρόσφατα, γράφοντας στο instagram «Ευλογημένη που σε έχω δίπλα μου σχεδόν 20 χρόνια, αλιγάτορα! Σ' αγαπώ!».