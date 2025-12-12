«The End of an Era»: Η Τέιλορ Σουίφτ ξεσπά σε κλάματα αναφερόμενη στη φονική επίθεση στο Σάουθπορτ

Η Τέιλορ Σουίφτ ξέσπασε σε κλάματα, σε ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε σήμερα, αναφερόμενη στη δολοφονία τριών κοριτσιών σε μια επίθεση με μαχαίρι στη βόρεια Αγγλία, τον Ιούλιο του 2024.

Η σειρά ντοκιμαντέρ των έξι επεισοδίων, με τίτλο «The End of an Era», δείχνει τα παρασκήνια της γιγαντιαίας περιοδείας της διάσημης τραγουδίστριας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στο πρώτο επεισόδιο, ο φακός καταγράφει τη σταρ της ποπ μουσικής προτού συναντήσει οικογένειες θυμάτων αυτής της επίθεσης με μαχαίρι, που σημειώθηκε στο Σάουθπορτ, κοντά στο Λίβερπουλ.

Τρία κοριτσάκια ηλικίας 6, 7 και 9 ετών σκοτώθηκαν, κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος χορού υπό τους ήχους των τραγουδιών της και άλλοι δέκα άνθρωποι, εκ των οποίων οκτώ παιδιά, τραυματίστηκαν.

Αυτή η επίθεση είχε συγκλονίσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο δράστης Άξελ Ρουντακουμπάνα, ηλικίας τότε 17 ετών, καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 52 ετών.

«Έγινε μια φρικτή επίθεση», αφηγείται στο ντοκιμαντέρ η Σουίφτ που δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της, προτού συναντήσει συγγενείς των θυμάτων και δώσει μια συναυλία στο στάδιο του Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο τον Αύγουστο του 2024.

Taylor Swift talks about the Southport attacks during her new Eras Tour documentary series ⁠

⁠

The singer became emotional before meeting the families of the victims in the Southport attacks last July.



Read more: https://t.co/vXQflhSICF pic.twitter.com/VRjrzWaySU — Sky News (@SkyNews) December 12, 2025

«Θα συναντήσω κάποιες από αυτές τις οικογένειες και θα δώσω μία συναυλία», λέει.

«Όλα θα πάνε καλά, διότι όταν θα τους συναντήσω, δεν θα το κάνω αυτό. Ορκίζομαι στον Θεό, δεν θα το κάνω αυτό», συνεχίζει η ίδια σκουπίζοντας τα δάκρυά της.

Μετά τη συνάντηση, ο φακός συναντά την καλλιτέχνιδα στους διαδρόμους, συγκλονισμένη μία ακόμη φορά, να έχει πέσει στην αγκαλιά της μητέρας της που προσπαθεί να την παρηγορήσει.

«Σε πνευματικό επίπεδο, ζω συχνά σε μια πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα», εκμυστηρεύεται η Τέιλορ Σουίφτ, στο ντοκιμαντέρ το οποίο προβλήθηκε στο Disney+.

«Όμως, η δουλειά μου συνίσταται στο να διαχειρίζομαι όλα αυτά τα συναισθήματα, κατόπιν να συνέρχομαι αμέσως για να ανέβω στη σκηνή. Έτσι πρέπει να γίνεται», συνεχίζει η ίδια.

Κατόπιν, η Αμερικανίδα ερμηνεύτρια ανεβαίνει στη σκηνή για να δώσει μια συναυλία διάρκειας 3,5 ωρών.

Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει επίσης στο ντοκιμαντέρ για την ακύρωση τριών συναυλιών της στη Βιέννη, εξαιτίας των σχεδίων μιας ισλαμιστικής επίθεσης.

«Το να φοβάμαι ότι θα συμβεί κάτι στους θαυμαστές μου, είναι κάτι το καινούργιο», είπε η Σουίφτ στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στη Νέα Υόρκη.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.