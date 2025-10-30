Σέρρες: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός έχει σημάνει εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Νέο Σούλι Σερρών.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς καίγονται μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της κατάσβεσης. Στην επιχείρηση συνδράμουν και μηχανήματα του δήμου Εμμανουήλ Παπά Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να σκεπάσουν τη φωτιά με χώμα, όπως είχαν κάνει και σε αντίστοιχο περιστατικό το καλοκαίρι.

Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το εργοστάσιο δεν είναι κατοικημένη, αλλά το μέγεθος της φωτιάς είναι μεγάλο, κινητοποιώντας μεγάλο μέρος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δεν αποκλείεται το σενάριο της πολύωρης επιχείρησης για τον έλεγχο της φωτιάς, ενώ αν κριθεί αναγκαίο θα συνδράμουν και εναέρια μέσα πραγματοποιώντας ρίψεις νερού από αέρος.