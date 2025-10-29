Αντιπυρική περίοδος 2025: Κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο οι καμένες εκτάσεις στην Ελλάδα

Τα αποτελέσματα της αντιπυρικής περιόδου του 2025 παρουσίασε στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, της Τετάρτης (29/10), ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Κεντρικό εύρημα: ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ καμένων εκτάσεων (άνω των 10 εκατ. στρεμμάτων, σχεδόν τριπλάσιο του μέσου όρου 2006–2024), η Ελλάδα παρέμεινε κάτω από τον δικό της ιστορικό μέσο όρο, επιβεβαιώνοντας μια σταθερή και συγκρατημένη εικόνα στο εθνικό επίπεδο.

Περίπου 477.000 στρέμματα εκτιμώνται οι καμένες εκτάσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι συνολικές καμένες εκτάσεις στη χώρα το 2025 εκτιμώνται σε περίπου 477.000 στρέμματα, έναντι ιστορικού μέσου όρου 503.000 στρεμμάτων για την περίοδο 2006–2024, δηλαδή μείωση περίπου 5%.

Το αποτέλεσμα αυτό καταγράφεται σε μια χρονιά πανευρωπαϊκά εξαιρετικά δύσκολη, με έντονη μετατόπιση της πυρικής επικινδυνότητας και προς κράτη της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2025 έγινε σαφές ότι η κλιματική κρίση δεν περιορίζεται πλέον στη Μεσόγειο. Πυρκαγιές μεγάλης έντασης έχουν εκδηλωθεί και σε κράτη της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, όπου το φαινόμενο ήταν ιστορικά σπάνιο. Στη Γερμανία οι καμένες εκτάσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 700% σε σχέση με τον μέσο όρο της προηγούμενης εικοσαετίας, στην Αυστρία κατά 380 %, στη Δανία κατά 250 %, στη Σλοβακία πάνω από 1.200 %, ενώ στη Φινλανδία η αύξηση προσέγγισε το 120 %.

Τα ποσοτικά αυτά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η πυρική επικινδυνότητα έχει πλέον πανευρωπαϊκό χαρακτήρα, επηρεάζοντας το σύνολο των κλιματικών και γεωγραφικών ζωνών της Ένωσης.

Ο επιχειρησιακός απολογισμός για την Ελλάδα δείχνει:

8 στις 10 πυρκαγιές σβήνουν πριν ξεπεράσουν τα 10 στρέμματα.

Το 97% περιορίζεται κάτω από 100 στρέμματα.

Το 84% σβήνει μέσα σε 2 ώρες και 18 λεπτά.

Ο μέσος χρόνος πρώτης προσβολής είναι 14,8 λεπτά.

Ο Δείκτης επιτυχίας πρώτης προσβολής ανέρχεται σε 96,6%

Όπως έγινε σαφές, η πίεση λόγω των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης είναι εμφανής αφού το 2025 κατεγράφησαν έξι ημέρες με Δείκτη Επικινδυνότητας 5, έναντι του μέσου όρου της 1,1 στην περίοδο 2006–2024. Παρά ταύτα, το εθνικό σύστημα διαχείρισης παρέμεινε αποτελεσματικό. Ενδεικτικά, το 112 ενεργοποιήθηκε μόλις στο 5,5% των περιστατικών, επιβεβαιώνοντας στοχευμένη χρήση του συστήματος αποκλειστικά όπου προέκυπτε πραγματικός κίνδυνος για πολίτες ή οικισμούς.

Τι καταγράφτηκαν στις μεγάλες πυρκαγιές

Στις μεγάλες πυρκαγιές (άνω των 10.000 στρ.) καταγράφηκαν 9 συμβάντα (1 τον Ιούνιο, 8 τον Ιούλιο–Αύγουστο), με συνολική καμένη έκταση περίπου 249.000 στρέμματα και μέση έκταση ανά πυρκαγιά περίπου 27.700 στρέμματα, σαφώς χαμηλότερη από τον ιστορικό μέσο όρο (~64.000 στρέμματα).

Σε επίπεδο τοπικής διοίκησης, δέκα Δήμοι συγκεντρώνουν περίπου 22 % του συνολικού αριθμού πυρκαγιών της χώρας, κυρίως στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το κυρίαρχο είδος πυρκαγιάς στους εν λόγω Δήμους είναι αγροτικό ή χορτολιβαδικό, με χαρακτηριστικά μικρής έκτασης αλλά υψηλή συχνότητα επανεμφάνισης.

Η εποχική κατανομή κορυφώνεται στους μήνες Ιούνιο–Αύγουστο, όταν συνυπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλή υγρασία και αυξημένη αγροτική δραστηριότητα. Οι περιοχές με υψηλή συχνότητα ταυτίζονται με αγροτικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, όπου παρατηρούνται δραστηριότητες θερισμού, καθαρισμού αγρών και καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Τέλος, υπογραμμίστηκε ότι η ποιότητα της απόκρισης και η συνοχή των δεδομένων θα ενισχυθούν περαιτέρω με εργαλεία που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ ζητήματα όπως η εκπαίδευση των πολιτών, ο στοχευμένος έλεγχος στο πεδίο και ο συντονισμός με την Τοπική Αυτοδιοίκηση παραμένουν προτεραιότητες, ιδίως ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.