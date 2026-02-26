Συγκλονίζει η κόρη της Κατερίνας Διδασκάλου: «Την Πόρνη την έχω δει έχοντας χάσει δύο εγκυμοσύνες»

H Κατερίνα Διδασκάλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το πρωινό» και μίλησε για την παράσταση «Η πόρνη από πάνω» που διανύει την 15η σεζόν της. «Η διάρκεια μιας παράστασης στηρίζεται μόνο στον κόσμο! Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν δει 10 φορές. Έχω μια κοπέλα που έρχεται κάθε Τρίτη γιατί λέει πως είναι η ψυχοθεραπεία της, έχει βγάλει εισιτήρια για όλη τη σεζόν.

Έχω ακούσει τρομερές εξομολογήσεις και από γυναίκες και από άντρες. Έχουν έρθει άντρες και μου έχουν πει πως από αύριο θα μιλάω καλύτερα στη γυναίκα μου. Η παράσταση αυτή δεν σου κουνάει το δάχτυλο σε κάνει να αναγνωρίζεις και να ταυτίζεσαι με πράγματα και καταστάσεις».

«Μου προκαλεί διάφορα αισθήματα»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρενέβη η κόρη της ηθοποιού, Φλώρα, από τα Καλάβρυτα όπου βρισκόταν για σκι και μίλησε για τη μητέρα της ως καλλιτέχνη. «Η μαμά μου είναι από τις καλύτερες ηθοποιούς όχι επειδή είναι μητέρα μου, όσο μπορώ είμαι αντικειμενική. Θαυμάζω πολύ το έργο της κι από εκεί που ξεκίνησε, μέχρι σήμερα που τη βλέπω πολύ λίγο στην τηλεόραση γιατί δεν προλαβαίνω επειδή είμαι στο εξωτερικό, αλλά στην «Πόρνη» την έχω δει 17 φορές και κάθε φορά συγκινούμαι. Μου προκαλεί διαφορετικά αισθήματα, σε διαφορετικά μέρη, αναλόγως το τι περνάω κι εγώ σε εκείνη την περίοδο της ζωής μου.

Δηλαδή την έχω δει όταν ξεκίνησε που ακόμα δεν ήμουν παντρεμένη, είχα μόλις αρραβωνιαστεί, την έχω δει έχοντας ένα παιδί, την έχω δει έχοντας χάσει δύο εγκυμοσύνες, την έχω δει με δύο παιδιά, την έχω δει με τρία παιδιά και την έχω δει και τώρα που τα παιδιά μου το ένα είναι στην εφηβεία και τα άλλα δύο είναι 7 και 9 χρόνων.

Όταν έφυγα στα 17 μου για να πάω να σπουδάσω στην Αμερική δεν είχαμε το Whatsapp, υπήρχε λίγο δειλά δειλά το Facebook, οπότε τώρα ένα τηλεφώνημα είναι τίποτα, τσακ με ένα κουμπί! Μιλάμε κάθε μέρα, το βραδάκι ή όταν γυρνάει από τις πρόβες. Έχουμε πολύ καλή σχέση, εξελίσσεται όσο μεγαλώνω κι εγώ, ωριμάζουμε και οι δυο μέσα μας».