Συγκλονίζει η μητέρα του Παντελή Παντελίδη: «Αστέρι μου, ψυχή μου πάντα θα σε περιμένω»

Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε που η καρδιά του Παντελή Παντελίδη σταμάτησε να χτυπά μετά από το σοβαρό τροχαίο που είχε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όμως η μητέρα του δεν έχει σταματήσει να τον σκέφτεται ούτε λεπτό.

Ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονα, της ονομαστικής εορτής του παιδιού της, η Αθηνά Παντελίδου μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία του Παντελή γράφοντας μία φράση και μας έκανε όλους να ανατριχιάσουμε. «Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω», έγραψε αφού για εκείνη η πληγή του χαμού του παιδιού της παραμένει ακόμη ανοιχτή και θα παραμείνει έτσι για πάντα…