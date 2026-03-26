Συγκλονίζει ο Γιάννης Καλλιάνος: «Πήγαμε στον γιατρό και είχε σταματήσει η καρδιά του παιδιού»

Ο Γιάννης Καλλιάνος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» και έκανε μια πολύ προσωπική εξομολόγησε που συγκίνησε. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη διακοπή της κύησης που αναγκάστηκε να κάνει η γυναίκα του… «Τον σύζυγο, τον άντρα, τον φίλο, δεν τον έχω στο μυαλό μου ως τον τύπο τον μπρουτάλ της δεκαετίας του ’50, έχω το αντίθετο στο μυαλό μου γιατί είμαι τελείως αντίθετος άνθρωπος. Είμαι αυτός που συνέχεια του αρέσει το χάδι, θέλω να είμαι γλυκός… Μια ζωή έχουμε να ζήσουμε, ας τη ζήσουμε όμορφα και χωρίς να το παίζουμε ιστορίες, ότι είμαστε οι δυνατοί…

Ο άνθρωπος μας είναι ο άνθρωπός μας. Αν δεν είμαστε τρυφεροί απέναντί του, που θα είμαστε τρυφεροί; Πόσω μάλλον τώρα που το έχει ανάγκη και πρέπει να είμαι δίπλα της. Πάντως το έχει πάρει πάρα πολύ βαριά, λογικό είναι, ίσως κι εγώ να μην μπορώ να την καταλάβω απόλυτα. Κι εγώ στεναχωρήθηκα και έκλαψα».

«Πήγαινε μια χαρά, ήταν δυόμισι μηνών, είχε μπει στη δέκατη εβδομάδα. Το παιδάκι πήγαινε πάρα πολύ καλά, μια χαρά όλα στις εξετάσεις. Είχαμε κλείσει και αρχές Απριλίου την αυχενική διαφάνεια… Ένα βράδυ μου λέει η σύζυγός μου: ρε Γιάννη είδα λίγο αιματάκι. Παίρνουμε τον γυναικολόγο και μας λέει: μην ανησυχείτε, πολλές φορές έχει συμβεί. Την άλλη μέρα το πρωί πήγαμε στον γιατρό και είχε σταματήσει η καρδιά του παιδιού!

Δεν μπορεί να μας εξηγήσει κανείς, θα το δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ήταν ένας άνθρωπος μέσα στην κοιλιά της, ένιωσε ότι έχασε το παιδί της! Το έχει πάρει πάρα πολύ βαριά η Χάρις. Κλαίει όλη μέρα εδώ και δέκα μέρες. Της λέω μην αγχώνεσαι, θα ξαναπροσπαθήσουμε, είσαι υγιέστατη. Δεν μπορώ να βοηθήσω γιατί ό,τι κι αν πω, μου λέει όμως εγώ το παιδάκι μου το πήρα σε ένα κομμάτι πανί -μετά από τη διαδικασία που έγινε στο νοσοκομείο- δεν το πήρα μαζί μου, ό,τι κι αν μου πεις δεν με γλυκαίνεις».