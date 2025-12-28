Σηκώθηκαν μεγάλα κύματα από τον Βαρδάρη 10 μποφόρ στη Θεσσαλονίκη - Πτώσεις δέντρων στην πόλη

Ισχυρός βόρειος άνεμος 6 μποφόρ πνέει στη Θεσσαλονίκη και σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ με αυξανόμενη ένταση που θα φτάσει τα 7 μποφόρ από βόρεια - βορειοδυτική κατεύθυνση.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί για το ενδεχόμενο να υπάρξουν πτώσεις δένδρων και άλλα προβλήματα από τον ισχυρό άνεμο.

Έπεσαν δέντρα μέσα στην πόλη

Ηδη έχουν καταγραφεί πτώσεις δέντρων, ενώ σε μία περίπτωση, στην διασταύρωση των οδών Βασ. Γεωργίου με Χατζή, ένα δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, προκαλώντας ζημιές.

Ο καιρός τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρώτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία και τις Σποράδες τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 9 με 11 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 12 με 14, στα δυτικά τους 14 με 16 στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 15 με 17 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

Λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν τοπικά στα δυτικά, τα νότια, το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν αρχικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, βαθμιαία στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, και από το βράδυ στα νότια τμήματα της Θεσσαλίας, τη βόρεια Εύβοια και τις Σποράδες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και το Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Το βράδυ στα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά.

Ο καιρός την παραμονή Πρωτοχρονιάς (Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου)

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και στα βόρεια και κεντρικά ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μέχρι το μεσημέρι τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στα νότια θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Πρωτοχρονιά, Πέμπτη 1η Ιανουαρίου

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ανατολικά και νότια με σποραδικές ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ανατολικά ορεινά και τα βορειοανατολικά ημιορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.