Συρεγγέλα: «Μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταλάβει τι πρεσβεύει ο κ. Πολάκης»

Στην έκθεση «Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο» που παρουσιάζεται στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), ξενάγησε η γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής και βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα , γυναίκες υπουργούς, βουλευτές και στελέχη των γραμματειών του κόμματος.

Από τον Δεκέμβριο του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2024, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) παρουσιάζει έναν κύκλο εκθέσεων αποκλειστικά αφιερωμένων στο καλλιτεχνικό έργο γυναικών, υπό τον τίτλο: Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο; (What if Women Ruled the World?) εμπνευσμένο από το ομώνυμο έργο σε νέον της Yael Bartana, που παρουσιάζεται στη βόρεια και τη νότια πρόσοψη του κτιρίου του μουσείου.

«Η έκθεση εμπνέει γυναίκες, μικρότερες και μεγαλύτερες ότι μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης, όχι μόνο στο χώρο της πολιτικής αλλά και στους τομείς της δραστηριότητάς τους. Για το λόγο αυτό ήρθαμε σήμερα εδώ, ώστε και εμείς με την στάση μας να προσπαθήσουμε να αποτελέσουμε παράδειγμα ότι μπορούν να τα καταφέρουν με ό,τι και αν ασχολούνται», τόνισε η Μαρία Συρεγγέλα.

«Το μήνυμα της έκθεσης σημαίνει πολύ περισσότερες γυναίκες στην πολιτική, σε θέσεις ευθύνης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Σημαίνει ότι οι γυναίκες έχουν να προσφέρουν πολλά. Είμαστε το 50% του πληθυσμού παγκόσμια και στη χώρα, άρα δικαιούμαστε να έχουμε τουλάχιστον το 50% και σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς μας», πρόσθεσε.

«Ο κ. Πολάκης εκφράζει το παρελθόν»

Απαντώντας σε ερώτηση για την επίθεση του Παύλου Πολάκη εναντίον της στον τηλεοπτικό «αέρα» του Attica TV, υπογράμμισε ότι «έχει καταλάβει η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων, το τι ακριβώς πρεσβεύει ο κ. Πολάκης».

«Από ό,τι φαίνεται μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχει αντιληφθεί ακόμη. Σε κάθε περίπτωση προχωράμε μπροστά. Το είπα και χθες, ο κ. Πολάκης εκφράζει το παρελθόν, εκφράζει αυτό που ως κοινωνία θέλουμε να το αφήσουμε πίσω. Αυτές οι συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες και δεν πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο στην πολιτική σκηνή αλλά ούτε εντός και εκτός των επαγγελματικών μας χώρων», ανέφερε.

«Ενωμένες οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο»

Η υφυπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας Κατερίνα Παπακώστα σημείωσε ότι η έκθεση ενέχει έναν πολύ υψηλό συμβολισμό σε ότι αφορά την ενδυνάμωση και την στήριξη των γυναικών.

«Η κ. Συρεγγέλα έχει δώσει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα σε όλο αυτό τον αγώνα που κάνουμε για να περάσουμε στην κοινωνία το μήνυμα ότι οι γυναίκες είναι εδώ ενωμένες δυνατές μαζί με τους άνδρες προκειμένου τα πατριαρχικά στερεότυπα και οι στρεβλώσεις του παρελθόντος να μείνουν οριστικά και αμετάκλητα στο παρελθόν», είπε. «Ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος», υπογράμμισε η κ. Παπακώστα.

«Με την παρουσία μας εδώ θέλουμε να δείξουμε ότι ο ρόλος της γυναίκας τόσο στην πολιτική όσο και γενικότερα στην κοινωνία είναι πολύ σημαντικός. Η γυναίκα στην πολιτική έχει πολλά να δώσει, είναι χρήσιμη, εποικοδομητική και δημιουργική», σημείωσε η βουλευτής Ευρυτανίας Θωμαΐς Οικονόμου.

«Εάν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο σίγουρα θα υπήρχε μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη», επισήμανε η βουλευτής Καρδίτσας Ασημίνα Σκόνδρα.

«Είμαστε σήμερα όλες εδώ, για να στείλουμε ένα μήνυμα, όπως στέλνει και η συγκεκριμένη έκθεση ότι οι γυναίκες μπορούν να αναλάβουν ρόλους σε θέσεις ευθύνης και να αναλάβουν κάθε ρόλο στον οποίο καλούνται να ανταποκριθούν. Και είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι πλέον αυτή η συζήτηση πρέπει να έρχεται συνεχώς στον δημόσιο διάλογο ώστε όχι μόνο να δίνει δύναμη αλλά να δίνει και ουσιαστικές λύσεις σε όλα τα προβλήματα και σε όλα τα εμπόδια που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε», είπε η βουλευτής επικρατείας, Μαρία Νεφέλη Χατζηιωαννίδου.

Τέλος, η βουλευτής Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα είπε ότι οι γυναίκες ενωμένες μπορούν να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. «Και δεν είναι ζήτημα ανδρών και γυναικών, δεν είναι πόλεμος των φύλων, είναι η ανάγκη μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας για να αναπτυχθεί και να προοδεύσει να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το δυναμικό της», ανέφερε.