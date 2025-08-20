Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδας: Κακουργηματικές διώξεις από την Εισαγγελία Σύρου

Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία Σύρου κατά παντός υπευθύνου, για το οικονομικό σκάνδαλο που είχε συγκλονίσει την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας και αφορούσε μεταφορές εμβασμάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό της Επισκοπής του νησιού.

Η Εισαγγελία της Σύρου προχώρησε πρόσφατα στην άσκηση διώξεων για κακουργηματική υπεξαίρεση, συνέργεια σε κακουργηματική υπεξαίρεση καθώς και για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Οι διώξεις στρέφονται κατά παντός υπευθύνου, με τον ανακριτή Σύρου πάντως να αναμένεται να καλέσει περί τα μέσα Σεπτεμβρίου σε απολογία -με την ιδιότητα των κατηγορουμένων- τους βασικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου. Πρόκειται για δύο κληρικούς και έξι ιδιώτες, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν καταγωγή από την Πάτρα.

Από την έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο είχε προκύψει ότι από τον λογαριασμό της Επισκοπής, είχε διακινηθεί ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ προς έναν Πατρινό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Αφορμή μάλιστα για εκείνη την έρευνα είχε υπάρξει η επινοικίαση από τον εν λόγω επιχειρηματία ενός νυχτερινού κέντρου αντί του ποσού των 50 χιλιάδων ευρώ με έμβασμα προερχόμενο απευθείας από τον λογαριασμό της Επισκοπής της Καθολικής Εκκλησίας.

Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είχαν βρεθεί συγκεκριμένα πρόσωπα, ανώτεροι κληρικοί και λαϊκοί, καθώς και οι λογαριασμοί της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Σύρου. Είχε γίνει έρευνα σε βάθος για τις κινήσεις των λογαριασμών, τις πληρωμές, τα εμβάσματα και τις εντολές που δόθηκαν για έξοδα και δαπάνες, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο λαϊκά στελέχη και κληρικοί που είχαν πρόσβαση στους λογαριασμούς της Καθολικής Εκκλησίας «έβαζαν χέρι» στο ταμείο και χρηματοδοτούσαν νυχτερινά κέντρα.

Μετά το ξέσπασμα του οικονομικού σκανδάλου, κορυφαίο μέλος της Επισκοπής Σύρου είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή προ μηνών από την Αγία Έδρα στο Βατικανό.