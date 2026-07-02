Σκαρφάλωσε στην κορυφή του Empire State Building για πρόταση γάμου και κατέληξαν στο τμήμα

Μια από τις πιο εντυπωσιακές, αλλά και πιο επικίνδυνες προτάσεις γάμου έκανε τον γύρο του διαδικτύου, όταν ο Ιβάν Μπέρκους και η σύντροφός του, Άντζελα Νικολάου, σκαρφάλωσαν στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη.

Το ζευγάρι, ρωσικής καταγωγής, έφτασε στα 443 μέτρα ύψος, όπου παρέμεινε για περίπου δέκα λεπτά. Εκεί ξεδίπλωσε ένα μεγάλο πανό με το μήνυμα: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για τη δύναμη, ο κόσμος ζει εν ειρήνη».

Στη συνέχεια κατέβηκαν σε χαμηλότερο επίπεδο του ουρανοξύστη, όπου ο 32χρονος Ιβάν γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην 33χρονη σύντροφό του.

Η viral στιγμή και η επέμβαση της Αστυνομίας

Το βίντεο από την παράτολμη αναρρίχηση έγινε γρήγορα viral, ωστόσο η περιπέτειά τους δεν τελείωσε εκεί.

Λίγες ώρες αργότερα, η Αστυνομία της Νέας Υόρκης προχώρησε στην προσαγωγή του ζευγαριού, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκαν κατηγορίες που περιλαμβάνουν διάρρηξη, παράνομη είσοδο, διατάραξη της δημόσιας τάξης και ενέργειες που έθεσαν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια.

Πώς έφτασαν στην κορυφή

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το ζευγάρι να εισήλθε στον 103ο όροφο του Empire State Building μέσω ειδικής καταπακτής που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εργασίες συντήρησης και δεν είναι προσβάσιμη στο κοινό.

Παρά την κινητοποίηση των Αρχών, εκπρόσωπος του εμβληματικού κτιρίου δήλωσε πως η ενέργεια του ζευγαριού δεν έθεσε σε κίνδυνο τους επισκέπτες ή τους ενοίκους του κτιρίου.

Δεν ήταν πάντως η πρώτη φορά που οι δύο τους προχώρησαν σε μια τόσο ριψοκίνδυνη αναρρίχηση, καθώς έχουν γίνει γνωστοί μέσα από αντίστοιχα εγχειρήματα σε ουρανοξύστες και άλλα εμβληματικά κτίρια σε διάφορες χώρες, με τη συγκεκριμένη όμως να αποδεικνύεται η πιο επεισοδιακή μέχρι σήμερα.