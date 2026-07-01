Απίστευτο: Ζευγάρι ακτιβιστών με πανό για την ειρήνη στην κορυφή του Empire State Building

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Αναστάτωση επικρατεί στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, καθώς ένα ζευγάρι ακτιβιστών ανέβηκε στην κορυφή του διάσημου Empire State Building για να προχωρήσουν σε ακτιβισμό υπέρ της ειρήνης.

Οι δυο τους κατόρθωσαν να σκαρφαλώσουν στην κεραία του ουρανοξύστη και να ανοίξουν πανό που γράφει: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη».

JUST IN: After two people climbed to the top of the Empire State Building and unfurled a banner on top of its spire Wednesday afternoon, one of the climbers appeared to propose to the other. https://t.co/ngG3jOeTBU pic.twitter.com/PhubQpnRH6 — ABC News (@ABC) July 1, 2026

Μετά τη διαμαρτυρία, οι δύο ακτιβιστές κατέβηκαν από την κεραία και φαίνεται πως ακολούθησε πρόταση γάμου.

Φωτό: Reuters

Είναι άγνωστο πώς κατάφεραν να φτάσουν εκεί, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να τους κατεβάσει.

Φωτό: Reuters

Κάτω από το κτίριο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που τραβά βίντεο και φωτογραφίες.