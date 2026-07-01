Απίστευτο: Ζευγάρι ακτιβιστών με πανό για την ειρήνη στην κορυφή του Empire State Building
Μετά τη διαμαρτυρία στην κορυφή του διάσημου ουρανοξύστη, φαίνεται να ακολούθησε πρόταση γάμου μεταξύ τους.
Αναστάτωση επικρατεί στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, καθώς ένα ζευγάρι ακτιβιστών ανέβηκε στην κορυφή του διάσημου Empire State Building για να προχωρήσουν σε ακτιβισμό υπέρ της ειρήνης.
Οι δυο τους κατόρθωσαν να σκαρφαλώσουν στην κεραία του ουρανοξύστη και να ανοίξουν πανό που γράφει: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη».
Μετά τη διαμαρτυρία, οι δύο ακτιβιστές κατέβηκαν από την κεραία και φαίνεται πως ακολούθησε πρόταση γάμου.
Είναι άγνωστο πώς κατάφεραν να φτάσουν εκεί, ενώ η αστυνομία προσπαθεί να τους κατεβάσει.
Κάτω από το κτίριο έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου που τραβά βίντεο και φωτογραφίες.