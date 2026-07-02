Η στιγμή της σύλληψης του ζευγαριού που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building
Οι δυο τους κατάφεραν να ανέβουν στην κορυφή του επιβλητικού κτιρίου της Νέας Υόρκης και άνοιξαν πανό για την ειρήνη - Της έκανε πρόταση γάμου.
Ένα παράδοξο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, καθώς ένα ζευγάρι ακτιβιστών ανέβηκε στην κορυφή του διάσημου Empire State Building για να προχωρήσουν σε ακτιβισμό υπέρ της ειρήνης, ενώ ακολούθησε... πρόταση γάμου.
Οι δυο τους κατόρθωσαν να σκαρφαλώσουν στην κεραία του ουρανοξύστη και να ανοίξουν πανό που γράφει: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη».
Μετά τη διαμαρτυρία, οι δύο ακτιβιστές κατέβηκαν από την κεραία και ακολούθησε πρόταση γάμου.
Λίγο αργότερα αστυνομικός κατάφερε να ανέβει στο σημείο και να συλλάβει το ζευγάρι, κάτι που καταγράφηκε και στην body cam που έφερε στη στολή του.
Κάτω από το κτίριο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου που τραβούσε βίντεο και φωτογραφίες.