Η στιγμή της σύλληψης του ζευγαριού που ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building

Ένα παράδοξο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κέντρο του Μανχάταν στη Νέα Υόρκη, καθώς ένα ζευγάρι ακτιβιστών ανέβηκε στην κορυφή του διάσημου Empire State Building για να προχωρήσουν σε ακτιβισμό υπέρ της ειρήνης, ενώ ακολούθησε... πρόταση γάμου.

Οι δυο τους κατόρθωσαν να σκαρφαλώσουν στην κεραία του ουρανοξύστη και να ανοίξουν πανό που γράφει: «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη».

Μετά τη διαμαρτυρία, οι δύο ακτιβιστές κατέβηκαν από την κεραία και ακολούθησε πρόταση γάμου.

Φωτ.: Reuters

Λίγο αργότερα αστυνομικός κατάφερε να ανέβει στο σημείο και να συλλάβει το ζευγάρι, κάτι που καταγράφηκε και στην body cam που έφερε στη στολή του.

The New York Police Department has released body camera footage showing the arrest of one of the daredevils who climbed the Empire State Building’s spire on Wednesday afternoon. pic.twitter.com/kNjM4CilAy — Breaking911 (@Breaking911) July 1, 2026

Κάτω από το κτίριο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου που τραβούσε βίντεο και φωτογραφίες.

Φωτ.: Reuters