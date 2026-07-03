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Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στον ΟΗΕ - Φορούσε ρούχα μοναχού, είχε σημαία του Θιβέτ

Ο άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σε μικρή απόσταση από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη κι υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Φωτ.: Reuters
Φωτ.: Reuters
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Χριστόδουλος Σκούντας

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Συναγερμός σήμανε την Πέμπτη (3/7) στη Νέα Υόρκη όταν ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε σε μικρή απόσταση από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών και υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, έκανε γνωστό η αστυνομία της αμερικανικής μητρόπολης.

Η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε τηλεφωνική κλήση στις 18:32 (τοπική ώρα· 01:32 ώρα Ελλάδας) για την αυτοπυρπόληση του άνδρα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ.

Η στιγμή που άνδρας ντυμένος ως μοναχός πλησιάζει στην είσοδο του κτιρίου του ΟΗΕ κρατώντας σημαία του Θιβέτ. Λίγο αργότερα θα έβαζε φωτιά στον εαυτό του / Φωτ.: Reuters
Η στιγμή που άνδρας ντυμένος ως μοναχός πλησιάζει στην είσοδο του κτιρίου του ΟΗΕ κρατώντας σημαία του Θιβέτ. Λίγο αργότερα θα έβαζε φωτιά στον εαυτό του / Φωτ.: Reuters

«Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Μπέλβιου», στο Μανχάταν, πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα.

Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για τα κίνητρα του απονενοημένου διαβήματος, πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ταμπλόιντ New York Post, ο άνδρας, με περιβολή Θιβετανού μοναχού, έστησε κοντά του σημαία του Θιβέτ προτού αυτοπυρποληθεί.

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