Άντζελα Νικολάου-Ιβάν Μπίρκους: Ποιο είναι το ζευγάρι που αρραβωνιάστηκε στο Empire State Building

Ένα ιδιαίτερα θεαματικό και επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου ένα ζευγάρι Ρώσων αναρριχητών αρραβωνιάστηκε στην κορυφή του εμβληματικού Empire State Building, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα περαστικών και κάμερες.

Οι δύο τολμηροί αναρριχητές είναι η 33χρονη Άντζελα Νικολάου και ο 32χρονος Ιβάν «Βάνια» Μπίρκους, οι οποίοι έγιναν γνωστοί μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix «Skywalkers: A Love Story» (2024), που καταγράφει τις ακραίες αναρριχήσεις τους και τη σχέση τους.

Το «rooftopping» και οι επικίνδυνες αναρριχήσεις

Το ζευγάρι είναι γνωστό διεθνώς για τις παράνομες αναρριχήσεις σε εμβληματικά κτίρια παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο πύργος του Άιφελ, το κεντρικό κτήριο του Κρατικού Πανεπιστημίου της Μόσχας, αλλά και το Merdeka 118 στη Μαλαισία, όπου είχαν ανέβει μαζί.

Ντυμένοι στα μαύρα και κρατώντας πανό με μήνυμα υπέρ της ειρήνης, το ζευγάρι παρέμεινε για λίγο στην κορυφή του κτιρίου, προτού ξεκινήσει η κατάβαση. Εκεί, σύμφωνα με βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει, ο Ιβάν Μπίρκους γονάτισε και έκανε πρόταση γάμου στην Άντζελα Νικολάου, προσφέροντας της δαχτυλίδι.

🚨 BREAKING: 2 people have climbed the Empire State Building in New York to fly a flag. The flag reads “When the power of love beats the love of power the world knows peace.” pic.twitter.com/YrIudqf9Lx — FOX 4 NEWS (@FOX4) July 1, 2026

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του ζευγαριού, τη στιγμή που κατέβαινε από σκάλα του κτιρίου, όπως έχει καταγραφεί σε σχετικά βίντεο.

Το ζευγάρι δημοσίευσε στη συνέχεια φωτογραφίες από την πρόταση γάμου στον λογαριασμό του στο Instagram, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη διεθνή απήχηση.