Σκελετός νεκρού από την μινωική έκρηξη του ηφαιστείου στη Σαντορίνη βρέθηκε στην Τουρκία

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences, αρχαιολόγοι στην Τουρκία ανακάλυψαν τον σκελετό ενός άντρα που πέθανε από το τσουνάμι που προκάλεσε η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης το 1646 π.Χ. Ο σκελετός βρέθηκε στο Τσεσμέ, 227 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του ηφαιστείου, κοντά στη Σμύρνη.

Το τέλος του μινωικού πολιτισμού

Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας ήταν κατακλυσμική και θεωρείται πως συνέβαλε στην παρακμή και, τελικά, στην εξαφάνιση του μινωικού πολιτισμού. Πολύ πιθανόν, μάλιστα, τα παλιρροιακά κύματα να ήταν η αφετηρία του μύθου της Ατλαντίδας, ενώ οι πόλεις που ισοπεδώθηκαν ήταν περισσότερες από μία.

Η αρχαιολογική ανασκαφή στο Τσεσμέ έχει φέρει στο φως ευρήματα της εποχής του Χαλκού και ενισχύει την υπόθεση ότι η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας ήταν η αιτία της κατάρρευσης των μεγάλων πόλεων-πολιτισμών γύρω στο 1200 π.Χ.

Πότε έγινε η έκρηξη σύμφωνα με τα νέα ευρήματα

Σύμφωνα με τη ραδιοχρονολόγηση των ευρημάτων, η έκρηξη συνέβη το 1612 π.Χ. και όχι το 1646 π.Χ., όπως πίστευαν οι επιστήμονες μέχρι σήμερα. Ο επικεφαλής αρχαιολόγος, Βασίφ Σαχόγλου, από το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, τονίζει ότι είναι η πρώτη φορά που βρίσκονται θύματα της έκρηξης του ηφαιστείου της Θήρας. Οι εναποθέσεις που προκάλεσε το τσουνάμι αποδεικνύουν ότι τα κύματα από την έκρηξη έφτασαν στις ακτές της Ιωνίας.

Όχι ένα, αλλά τέσσερα τσουνάμι

Μάλιστα, τα ιζήματα δείχνουν ότι μια αλληλουχία τσουνάμι, και όχι ένα μεμονωμένο κύμα, κατέστρεψε τους παραλιακούς οικισμούς του κόλπου του Τσεσμέ, όπως καταστράφηκαν οι οικισμοί της μινωικής Κρήτης. Σύμφωνα με τον Σαχόγλου, οι εναποθέσεις δείχνουν τέσσερα διαδοχικά τσουνάμι που προήλθαν όλα από την έκρηξη στη Θήρα.

Παράλληλα, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο στιβάδες ηφαιστειακής στάχτης, μαζί με μία στιβάδα που περιείχε κόκκαλα, κάρβουνα και αποτεφρωμένα λείψανα. Κάτι που έχει προκαλέσει εντύπωση στους αρχαιολόγους είναι ότι έχουν βρεθεί ίχνη λάκκων, οι οποίοι πιθανώς σκάφτηκαν για να ανασύρουν τους νεκρούς από τα τσουνάμι. Ο νεκρός που βρέθηκε στο Τσεσμέ ήταν ένας από τους άτυχους που δεν μπόρεσαν να σωθούν, και ο σκελετός του εντοπίστηκε περίπου ένα μέτρο κάτω από τέτοιους λάκκους.

Στα χαμηλότερα στρώματα των ιζημάτων βρέθηκαν οι μεγαλύτερες πέτρες, πολλές με διάμετρο έως και 40 εκατοστά. Ο νεαρός άνδρας φαίνεται πως παρασύρθηκε από τα συντρίμμια και τις πέτρες, μέχρι που κατέληξε σε κάποιες κατεστραμμένες οχυρώσεις.