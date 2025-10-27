Σκηνές χάους σε κλαμπ της Τζόρτζια: 33χρονος ντυμένος Ναζί έσπασε τη μύτη νεαρής επειδή τον έδιωξε

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν έξω από κλαμπ στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, όταν ένας 33χρονος ντυμένος με στολή Ναζί προσπάθησε να μπει στον χώρο. Οι θαμώνες προσπάθησαν να τον απομακρύνουν, όμως η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, όταν ο άνδρας επιτέθηκε σε μια γυναίκα με ποτήρι μπύρας, τραυματίζοντάς τη σοβαρά στο πρόσωπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από την παμπ Cutters στην Αθήνα της Τζόρτζια, όταν ο Κένεθ Λίλαντ Μόργκαν, 33 ετών, επιχείρησε να μπει στον χώρο φορώντας ναζιστική στολή.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οι θαμώνες εξοργίστηκαν βλέποντας τον και άρχισαν να τον αποδοκιμάζουν, ζητώντας του να αποχωρήσει. Ο Μόργκαν, κρατώντας ένα ποτήρι μπύρας στο χέρι, λογομάχησε με μια γυναίκα που προσπάθησε να του αφαιρέσει το περιβραχιόνιο με τη σβάστικα — και τότε, μέσα σε δευτερόλεπτα, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 33χρονος φαίνεται να επιτίθεται βίαια στη γυναίκα, χτυπώντας την στο πρόσωπο με το ποτήρι. Το πλήθος προσπαθεί να τον ακινητοποιήσει, με φωνές και σπρωξίματα, μέχρι να φτάσουν οι αρχές.

Η νεαρή που από την επίθεση υπέστη κάταγμα στην μύτη, μίλησε στη DailyMail και περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που βίωσε. «Ήμουν στο Cutters για περίπου 20 λεπτά, αφού πήρα μια μπύρα, κάθισα έξω με φίλους για 10 λεπτά πριν ο φίλος μου, που είναι Εβραίος, παρατηρήσει τον άνδρα με τη ναζιστική στολή και το κόκκινο περιβραχιόνιο με τη σβάστικα. Όταν άρχισε να φωνάζει σε δύο νεότερες γυναίκες, μπήκα ανάμεσά τους και προσπάθησα να του σκίσω το περιβραχιόνιο. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω όταν με χτύπησε στο πρόσωπο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail ο Μόργκαν συνελήφθη κατηγορούμενος για βαριά σωματική βλάβη και βιαιοπραγία και του επιβλήθηκε εγγύηση 1.500 δολαρίων. Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης του Cutters Pub, δήλωσε πως ήταν καλό που ο 33χρονος συνελήφθη εκφράζοντας τη λύπη του που η κατάσταση εξελίχθηκε έτσι.

Δείτε βίντεο: