SNF NOSTOS RUN 2026: Πού θα κοπεί η κυκλοφορία και πού απαγορεύεται το παρκάρισμα

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Μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού έρχεται στο κέντρο της Αθήνας, αλλά μαζί της φέρνει και τις απαραίτητες αλλαγές στην καθημερινότητά μας στους δρόμους. Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, η πρωτεύουσα θα φορέσει τα αθλητικά της για τη διεξαγωγή του καθιερωμένου αγώνα δρόμου «SNF NOSTOS RUN 2026».

Αν σκοπεύεις να κινηθείς στο κέντρο ή προς την Καλλιθέα εκείνη την ημέρα, θα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ανακοινώσει εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας αλλά και αυστηρές απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης που ξεκινούν από νωρίς το πρωί.

Φωτογραφία αρχείου: SNF NOSTOS RUN Eurokinisi

Πότε κλείνουν οι δρόμοι και από πού απαγορεύεται το παρκάρισμα;

Για να μην βρεθείς προ εκπλήξεως με το αυτοκίνητό σου, κράτα τις εξής ώρες-κλειδιά:

Από τις 06:00 το πρωί: Ξεκινά η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στους περισσότερους από τους δρόμους της διαδρομής.

Από τις 20:30 το βράδυ: Ξεκινά η σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, η οποία θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της εκδήλωσης.

Προσοχή στη Λεωφόρο Συγγρού: Ειδικά για τη Συγγρού και τους παραδρόμους της, οι απαγορεύσεις στάσης/στάθμευσης και οι διακοπές κυκλοφορίας θα ισχύσουν κυρίως μεταξύ 19:00 και 23:00.

Οι κεντρικές λεωφόροι και οι οδοί που επηρεάζονται

Οι ρυθμίσεις αφορούν τους Δήμους Αθηναίων και Καλλιθέας. Οι βασικοί οδικοί άξονες που θα κλείσουν σταδιακά (και στα δύο ρεύματα, μαζί με τις καθέτους τους έως την πρώτη παράλληλο) είναι:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Κωνσταντίνου & Βασιλίσσης Σοφίας (στο τμήμα από τη Ζαχάρωφ έως τη Βασ. Αμαλίας).

Αρδηττού, Αναπαύσεως, Μάρκου Μουσούρου και Ριζάρη.

Φωτογραφία αρχείου: SNF NOSTOS RUN Eurokinisi

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας & Φιλελλήνων.

Σταδίου (από την Αιόλου έως το Σύνταγμα) και Ακαδημίας (από την Ιπποκράτους έως τη Βασ. Σοφίας).

Λεωφόρος Συγγρού: Κλειστά τμήματα τόσο προς Πειραιά (από Φραντζή έως Δέλτα Φαλήρου) όσο και προς Αθήνα (από Καλλιρρόης έως Φραντζή), καθώς και οι παράδρομοί της.

Σημαντικές οδοί στην Καλλιθέα: Δημοσθένους, Δοϊράνης, Ευριπίδου και Ταγματάρχου Πλέσσα θα επηρεαστούν σημαντικά το βράδυ (19:00 - 23:00).

Πού επιτρέπεται η κάθετη διέλευση;

Αν πρέπει οπωσδήποτε να διασχίσεις κάθετα τη διαδρομή του αγώνα, να θυμάσαι ότι αυτό θα επιτρέπεται μόνο σε δύο ελεγχόμενους κόμβους:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας & Ρηγίλλης

Λεωφόρος Βασιλίσσης Κωνσταντίνου & Βασιλίσσης Γεωργίου Β’

Πώς να Αποφύγεις την Ταλαιπωρία: Εναλλακτικές Διαδρομές

Φωτογραφία αρχείου: SNF NOSTOS RUN Eurokinisi

Η Τροχαία προτείνει στους οδηγούς συγκεκριμένες παρακάμψεις για να φτάσουν στον προορισμό τους:

Από Λεωφόρο Συγγρού προς το Κέντρο:

Στρίψε δεξιά στην Καλλιρρόης, μετά δεξιά στην Αμβροσίου Φραντζή, αριστερά στην Κάρπου και συνέχισε μέσω Φιλολάου και Υμηττού προς Μιχαλακοπούλου ή Κατεχάκη. Εναλλακτικά, από την Κάρπου στρίψε δεξιά στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και οδηγήσου στην περιφερειακή Κατεχάκη μέσω Βύρωνα. Από Λεωφόρο Μεσογείων ή Κηφισίας προς το Κέντρο:

Από Μεσογείων, στρίψε δεξιά στη Φειδιππίδου και συνέχισε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας (μέσω Εξαρχείων ή Πατησίων).

Από Κηφισίας, στρίψε δεξιά απευθείας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Η ελληνική Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη μετακίνηση στις παραπάνω οδούς και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των τροχονόμων για την αποφυγή επιπλέον κίνησης.