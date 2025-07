Snooze: Κι όμως, αν πατάς το κουμπί-εφιάλτης ούτε τεμπέλης είσαι, ούτε ανεπίδεκτος

Το κουμπί αναβολής αφύπνισης (snooze button) έχει συνήθως κακή φήμη. Όσοι το χρησιμοποιούν συχνά χαρακτηρίζονται ως τεμπέληδες και απείθαρχοι, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι αυτά τα επιπλέον δέκα λεπτά κάθε πρωί μπορούν να καταστρέψουν σοβαρά τον κιρκάδιο ρυθμό μας. Και ποιος δεν έχει παρακοιμηθεί τουλάχιστον μία φορά επειδή το «κάλεσμα της σειρήνας» του snooze ήταν απλά πολύ δύσκολο να αγνοηθεί;

Τι λένε οι έρευνες

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Independent, αν είσαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μια καλή σχέση με το snooze, η επιστήμη έχει καλά νέα για σένα: Ενδέχεται να είσαι πιο έξυπνος, πιο δημιουργικός, ακόμη και πιο ευτυχισμένος από εκείνους που καταφέρνουν να πεταχτούν από το κρεβάτι με το πρώτο κουδούνισμα του ξυπνητηριού!

Συγκεκριμένα, μια βρετανική μελέτη με τίτλο "Why night owls are more intelligent" (Γιατί οι νυχτερινοί τύποι είναι πιο έξυπνοι) συνδέει την αναβολή αφύπνισης με την δημιουργικότητα, την ευφυΐα και ένα ανεξάρτητο πνεύμα. Οι συγγραφείς της, Satoshi Kanazawa και Kaja Perina, υποστηρίζουν ότι είμαστε πολύ καλύτερα προσαρμοσμένοι στο να ζούμε (και να κοιμόμαστε) όπως οι πρόγονοί μας – δηλαδή να κοιμόμαστε νωρίς και να ξυπνάμε νωρίς το πρωί. Κατά συνέπεια, το να είσαι ιδιαίτερα προσαρμόσιμος στη σύγχρονη ζωή αποτελεί σημάδι εξαιρετικής νοημοσύνης.

Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει: Χρειάζεται ένα έξυπνο άτομο για να διαχειριστεί το κουμπί snooze, επειδή είναι μια πολύ πρόσφατη εφεύρεση για την οποία η εξέλιξη δεν μας έχει προετοιμάσει καθόλου.

Νυχτερινοί τύποι: Περισσότερα χρήματα και καλύτερη ζωή

Μια δεύτερη συσχέτιση είναι ίσως πιο διαισθητική. Αν μάθουμε να ακούμε τις ανάγκες του σώματός μας και όχι τους αυστηρούς κανόνες των ρολογιών μας, είναι πιο πιθανό να ακολουθήσουμε τα πάθη μας και να βρούμε τις δικές μας λύσεις στα προβλήματα. Αυτό μας κάνει πιο δημιουργικούς και ανεξάρτητους.

Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται από μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Southampton που συνέκρινε τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες 1229 ανδρών και γυναικών με τα πρότυπα ύπνου τους: Άτομα που η μελέτη αποκαλεί «κουκουβάγιες» (επειδή κοιμούνται μετά τις 11 μ.μ. και ξυπνούν μετά τις 8 π.μ.) είχαν υψηλότερο εισόδημα και γενικά έναν πιο άνετο τρόπο ζωής.

Προσοχή! Μην το παρακάνετε με τον ύπνο

Δυστυχώς, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περνάμε όλο μας τον χρόνο στο κρεβάτι! Ενώ οι νυχτερινοί τύποι είναι πιο ευτυχισμένοι και πιο έξυπνοι, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες κινδύνου που συνδέονται με την παρατεταμένη παραμονή στο κρεβάτι. Έχει αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που περνούν 12 ή περισσότερες ώρες στο κρεβάτι έχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.

Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό; Πατήστε αυτό το κουμπί αναβολής αφύπνισης και μην ανησυχείτε! Απλά φροντίστε να κοιμηθείτε λίγο αργότερα. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε επίσης αρκετό χρόνο για να ολοκληρώσετε όλα τα εκπληκτικά δημιουργικά σας έργα!