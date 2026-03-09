Social media: Ανακοινώνεται το «μπλόκο» στους ανήλικους

Μολονότι ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο είναι φυσιολογικό να επισκιάζουν κάθε άλλη πτυχή του κυβερνητικού έργου, στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν είναι μονοθεματικές.

Εξάλλου, μία από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες στο κυβερνητικό επιτελείο είναι η προαναγγελθείσα εδώ και αρκετές ημέρες απαγόρευση των social media για τους ανηλίκους. Καλά πληροφορημένη πηγή αφήνει να εννοηθεί στη στήλη ότι τα επόμενα 24ώρα θα πρέπει να αναμένεται παρέμβαση του πρωθυπουργού για το θέμα και αυτή δεν αποκλείεται να έλθει μέσω της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Συνέδριο «Athens Alithia Forum. Confronting fake news and toxic discourse», που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, την ερχόμενη Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην κυβέρνηση είναι ειλημμένη απόφαση η απαγόρευση των social media για νέους έως 15 ετών, ωστόσο, όπως, επισημαίνει, αρμόδιος κυβερνητικός παράγοντας η επεξεργασία της νομικής φόρμουλας, που θα συνοδεύει τη συγκεκριμένη απαγόρευση δεν είναι μία απλή υπόθεση, καθώς η όποια διάταξη αφ ενός δεν θα πρέπει να αντίκειται στο ενωσιακό δίκαιο, αφ ετέρου θα πρέπει να υποχρεώνει τις εταιρείες κολοσσούς, που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο πεδίο να πειθαρχήσουν.