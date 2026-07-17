Σοκ στην Κίνα: Κατολίσθηση καταπλάκωσε σπίτια - Δραματικά βίντεο από τη στιγμή της καταστροφής

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής στην πόλη Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, όταν τεράστια κατολίσθηση παρέσυρε πλαγιά βουνού, καταστρέφοντας κατοικίες και παγιδεύοντας άγνωστο αριθμό ανθρώπων κάτω από τόνους βράχων και χωμάτων.

Σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό σημειώθηκε στην κομητεία Πενγκσούι. Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί (τοπική ώρα), εργαζόμενος της τοπικής κοινότητας εντόπισε πτώσεις βράχων και εξέδωσε άμεσα προειδοποίηση, με τις Αρχές να διατάσσουν την προληπτική απομάκρυνση περισσότερων από 60 κατοίκων.

Dashcam footage shows the exact moment a massive landslide collapses multiple buildings in Pengshui, Chongqing, China. Rescue efforts are currently underway. pic.twitter.com/kQFVxLN025 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026

Ωστόσο, ενώ η εκκένωση βρισκόταν σε εξέλιξη, στις 09:08 σημειώθηκε η μεγάλη κατολίσθηση, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να καταπλακωθούν από τα συντρίμμια. Ο ακριβής αριθμός των εγκλωβισμένων δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Μέχρι στιγμής, σωστικά συνεργεία έχουν ανασύρει εννέα άτομα από τα χαλάσματα, τα οποία, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, δεν βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σοκαριστικά βίντεο από τη στιγμή της καταστροφής

Σοκαριστικά βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου καταγράφουν τη στιγμή που ολόκληρο τμήμα της πλαγιάς καταρρέει, παρασύροντας σπίτια και επιχειρήσεις. Πυκνά σύννεφα σκόνης καλύπτουν την περιοχή, ενώ κάτοικοι τρέχουν πανικόβλητοι να σωθούν. Σε άλλο βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου, διακρίνεται το βουνό να καταρρέει πάνω στον δρόμο, αναγκάζοντας διερχόμενα οχήματα και έναν μοτοσικλετιστή να ακινητοποιηθούν λίγα μέτρα πριν από τη μάζα των βράχων.

Τα αίτια της κατολίσθησης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Το υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Κίνας ενεργοποίησε άμεσα σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης δεύτερου επιπέδου, στέλνοντας στην περιοχή ειδική ομάδα 100 διασωστών. Παράλληλα, ακόμη 206 πυροσβέστες και διασώστες, με τη συνδρομή 49 οχημάτων, συμμετέχουν στη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού των αγνοουμένων.