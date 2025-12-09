Σοκ στην Τενερίφη: 4 νεκροί όταν τεράστιο κύμα παρέσυρε κολυμβητές από πισίνα στον ωκεανό

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται, όταν ένα ισχυρό κύμα παρέσυρε μια ομάδα κολυμβητών στη θάλασσα, την ώρα που έκαναν μπάνιο σε δημοφιλή πισίνα με θαλασσινό νερό σε βραχώδη ακτή της Τενερίφης, όπως ανακοίνωσαν οι ισπανικές Αρχές τη Δευτέρα (8/12).

Οι διασώστες ανέσυραν τρία πτώματα την Κυριακή, έναν 35χρονο άνδρα, μια 55χρονη γυναίκα και έναν ακόμη άνδρα για τον οποίο δεν δόθηκαν πληροφορίες, κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης με συνδρομή τζετ σκι και ελικοπτέρων για τον εντοπισμό κολυμβητών που είχαν παρασυρθεί στη θάλασσα. Το τέταρτο θύμα, μία γυναίκα, άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα, μία ημέρα αφότου ανασύρθηκε από το σημείο και μεταφέρθηκε αεροπορικά στο νοσοκομείο.

Δύο από τα θύματα ήταν Ρουμάνοι και δύο Σλοβάκοι, όπως ανακοίνωσαν οι κυβερνήσεις των χωρών προέλευσής τους.

Η πισίνα στο Isla Cangrejo, στην ακτή Los Gigantes της Τενερίφης, είναι πολύ δημοφιλής στους ξένους τουρίστες. Συνορεύοντας με ηφαιστειακούς βράχους από τη μία πλευρά και περιφραγμένη από τη θάλασσα από την άλλη, η πισίνα βρίσκεται σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας και μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνη κατά τη διάρκεια τρικυμίας, όταν μεγάλα κύματα μπορούν εύκολα να ξεπεράσουν το τσιμεντένιο φράγμα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια προειδοποίηση για θαλασσοταραχή ήταν σε ισχύ τη στιγμή που οι κολυμβητές παρασύρθηκαν στη θάλασσα. Επίσης, ένα μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι η πισίνα ήταν κλειστή για τους κολυμβητές από τις 3 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο Guardian, ντόπιοι είπαν ότι οι κολυμβητές αγνόησαν τις πινακίδες και τους φράχτες που είχαν τοποθετηθεί για να εμποδίσουν οποιονδήποτε να μπει στην πισίνα λόγω των καιρικών συνθηκών.

Η πισίνα που γίνεται επικίνδυνη παγίδα

«Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς είναι η θάλασσα εδώ και τον κίνδυνο της πισίνας, επειδή υπάρχουν βράχια από κάτω στα οποία οι άνθρωποι πέφτουν και δεν μπορούν να ξανασηκωθούν. Είναι πολύ επικίνδυνο», τόνισε ένας κάτοικος χωρίς να αναφέρει το όνομά του.

Από την πλευρά του, ο Εμίλιο Ναβάρο, δήμαρχος του Σαντιάγο Ντελ Τιέδε, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και είπε ότι τα σωστικά συνεργεία συνέχισαν τη Δευτέρα να αναζητούν τον αγνοούμενο κολυμβητή.

Όπως επισήμανε ο δήμαρχος, οι Αρχές λαμβάνουν μέτρα για να προειδοποιήσουν τους λουόμενους για τους κινδύνους και να τους αποτρέψουν να κάνουν χρήση της πισίνας στη διάρκεια θαλασσοταραχής. «Ζητάμε από τους ανθρώπους να δώσουν προσοχή στις πινακίδες που έχουν τοποθετήσει οι Αρχές», είπε. «Είναι για να φροντίζουν και να προστατεύουν όλους».

Σε ένα άλλο τραγικό περιστατικό που συνέβη τον Νοέμβριο, ισχυρά κύματα σκότωσαν τρεις ανθρώπους και τραυμάτισαν 15 στην Τενερίφη, παρασύροντάς τους στον Ατλαντικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια παλίρροιας.