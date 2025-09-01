Σοκαριστικό έγκλημα στο Χιούστον: Πυροβόλησαν 11χρονο επειδή χτυπούσε κουδούνια σπιτιών για πλάκα

Ένα 11χρονο αγόρι από το Τέξας άφησε την τελευταία του πνοή, αφού πυροβολήθηκε όταν προσπάθησε να κάνει φάρσα σε έναν γείτονα χτυπώντας την πόρτα.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 σε ένα σπίτι στο νοτιοανατολικό Χιούστον, δήλωσε στο ABC News ο Shay Awosiyan, εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Χιούστον.



Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και την Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

UPDATE: An 11-year-old Texas boy has died after being shot when he allegedly attempted a door-knocking prank on a neighbor Saturday night, according to police. https://t.co/ELxkXxbVkx — ABC News (@ABC) September 1, 2025

«Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι το παιδί χτυπούσε κουδούνια σπιτιών στην περιοχή και έφευγε τρέχοντας. Ένας μάρτυρας δήλωσε ότι το παιδί έτρεχε έξω από ένα σπίτι, αφού χτύπησε το κουδούνι, λίγο πριν τραυματιστεί από πυροβολισμό», ανέφεραν οι ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών του Χιούστον.



Ένα άτομο που συνελήφθη και ανακρίθηκε, αφέθηκε ελεύθερο, σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες για το περιστατικό.



«Οι ντετέκτιβ συλλέγουν περισσότερες πληροφορίες καθώς η έρευνα συνεχίζεται», σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η φάρσα φέρεται να είναι παρόμοια με αυτό που ονομάζεται «Door Kicking Challenge», μια τάση που βασίζεται σε μια παλιά φάρσα που ονομάζεται «Ding Dong Ditch», στην οποία ομάδες παιδιών καταγράφουν σε βίντεο να κλωτσούν και να χτυπούν πόρτες σπιτιών και διαμερισμάτων πριν τρέξουν μακριά και στη συνέχεια δημοσιεύσουν τα βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το TikTok.



Τον Ιούλιο, ένας 58χρονος ιδιοκτήτης σπιτιού στο Τέξας συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεση όταν φέρεται να πυροβόλησε πολλαπλά εναντίον ενός οχήματος που προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι του στο Φρίσκο, αφού κάποιος χτύπησε την μπροστινή πόρτα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του Φρίσκο.

Τον Ιούνιο, η αστυνομία στο Τσάντλερ της Αριζόνα δημοσίευσε βίντεο με μια ομάδα ανηλίκων να κάνουν την πρόκληση «Door Kicking Challenge», ισχυριζόμενη ότι η ομάδα έκανε τη φάρσα στο ίδιο σπίτι τουλάχιστον 18 φορές, αναγκάζοντας τον ιδιοκτήτη να μετακομίσει.

