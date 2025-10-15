Σωτήρης Ξενάκης: «Άργησα να κάνω δεύτερο παιδί γιατί φοβόμουν μην ξαναπάθω έμφραγμα»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» έδωσε ο δημοσιογράφος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Action 24, Σωτήρης Ξενάκης και μίλησε για όλα!

«Ήταν πάρα πολύ ευχάριστο που γύρισα σε κάτι που έκανα πάρα πολλά χρονιά. Μου αρέσει γιατί βουτάς στην επικαιρότητα. Μου πήρε 3 λεπτά για να δεχτώ την πρόταση, δεν υπήρχαν προτάσεις για δελτίο ειδήσεων. Δεν θέλω να κλαψουρίζω, δεν έμεινα ούτε μια μέρα χωρίς δουλειά» εξήγησε η παρουσιαστής.

Η καριέρα στην τηλεόραση

Και μιλώντας για την πορεία του εξομολογήθηκε: «Έφυγα από το MEGA και πήγα στο ALTER για 11 χρόνια. Ήταν ένα ρίσκο, το πήρα και μου βγήκε. Δούλεψα δίπλα σε σημαντικούς ανθρώπους, ένας από αυτούς ήταν και ο Νίκος Χατζηνικολάου και στη συνέχεια ο Νίκος Ευαγγελάτος. Μου έδωσε την ευκαιρία να πάρω εκτός από τα πρώτα δελτία και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου για περίπου 7 χρόνια. Χαιρόμουν πάρα πολύ τη δουλειά εκεί, αν εξαιρέσεις τον τελευταίο χρόνο που άρχισαν οι περιπέτειες που οδήγησαν στο λουκέτο ενός πολύ μεγάλου καναλιού. Μείναμε 10 μήνες απλήρωτοι και χωρίς αποζημίωση».

Το πρόβλημα υγείας

«Έκοψα το κάπνισμα, τρώω καλά. Ο καρδιολόγος μου μου λέει ότι πρέπει να χάσω κιλά. Είχα φοβηθεί πολύ. Πέρασα έμφραγμα το καλοκαίρι του 2002 και οι γιατροί κατάφεραν να με επαναφέρουν. Αυτό που σκεφτόμουν στην εντατική ήταν οι άνθρωποι που έμεναν πίσω. Άργησα να κάνω δεύτερο παιδί, γιατί φοβόμουν μην ξαναπάθω έμφραγμα» είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Και κλείνοντας αποκάλυψε: «Έχω λεύκη από 9 ετών, ήταν δύσκολο όταν το πρωτοείδα. Είχα έναν δερματολόγο που μου είπε αν σταματήσεις να ασχολείσαι μαζί της θα σταματήσει να ασχολείται και αυτή, και το κατάφερα».