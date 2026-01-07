Σούπερ Καπ Ισπανίας: Live streaming η αναμέτρηση Μπαρτσελόνα - Αθλέτικ Μπιλμπάο

Η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ και η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε αναμετρώνται στη Βαρκελώνη με διακύβευμα την πρόκριση στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Η μεγάλη αναμέτρηση αρχίζει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από τη συχνότητα του ACTION 24 και το κανάλι του Athletiko στο Youtube, που εξασφάλισαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Supercopa de España για τα επόμενα τρία χρόνια.

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη της «μάχης» ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Αθλέτικ Μπιλμπάο εδώ.

