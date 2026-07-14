Σούσουρο στον «πρωινό καφέ» με τις δηλώσεις Γεωργιάδη

Ο Άδωνις δεν εθελοτυφλεί.

Ξέρει ότι ο Αντώνης Σαμαράς εάν αποφασίσει να κάνει το κόμμα, θα πλήξει από τα δεξιά τη ΝΔ.

Και συχνά πυκνά επειδή πάντα στις συνεντεύξεις του ερωτάται για τον πρώην πρωθυπουργό, απαντούσε με κάτι μισόλογα που ξεκίνησαν από το: «δεν μιλάω ποτέ για τον Σαμαρά» και κατέληξαν στο καθαρό: «ναι, θα μιλήσουμε με τον Σαμαρά αλλά μη βάλει όρο ότι θα είναι άλλος πρωθυπουργός».

Και κάπως έτσι έγινε αυτή η δήλωση στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90.1 που προκάλεσε, όπως έμαθα, σούσουρο στον πρωινό καφέ του Μαξίμου.

Σούσουρο, γιατί είναι στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτά που λένε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι συν αυτώ για τον πρώην πρωθυπουργό και κυρίως για τον εκλογικό στόχο της ΝΔ που είναι η αυτοδυναμία σε μια περίοδο όπου οι κυβερνητικοί ψάχνουν ακόμη και τα... δέκατα στα ποσοστά της συσπείρωσης.

Οπότε πήγε στο briefing ο Μαρινάκης και μίλησε για «πολλαπλώς υποθετική ερώτηση». Γιατί, άλλο πράγμα δε θα μπορούσε να πει.

Για ευνόητους λόγους.