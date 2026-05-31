Σπερς ξανά στους τελικούς του NBA μετά από 12 χρόνια: «Λύγισαν» τους Θάντερ στο Game 7

Με όπλο την εξαιρετική τους άμυνα και τις πολλές επιθετικές λύσεις, οι Σαν Αντόνιο Σπερς απέδρασαν από την Οκλαχόμα Σίτι με νίκη 111-103 επί των Θάντερ στο Game 7 των τελικών της Δυτικής Περιφέρειας και εξασφάλισαν την παρουσία τους στους τελικούς του NBA.

Τα «Σπιρούνια» επιστρέφουν στη μεγάλη σκηνή για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, αναβιώνοντας μνήμες από το 2014, όταν είχαν κατακτήσει το τελευταίο τους πρωτάθλημα.

Για τους Θάντερ, ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πάλεψε σχεδόν μόνος του, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 35 πόντους και 9 ασίστ. Ωστόσο, η απουσία ουσιαστικής βοήθειας από τους συμπαίκτες του αποδείχθηκε καθοριστική. Ο Κέισον Ουάλας σημείωσε 17 πόντους, ο Άλεξ Καρούσο πρόσθεσε 12, ενώ ο Τζέιλεν Γουίλιαμς τέθηκε εκτός μάχης λόγω μυϊκού τραυματισμού.

Στην αντίπερα όχθη, ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ηγετικό του ρόλο, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ αναδείχθηκε MVP των τελικών της Δύσης.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Ντίλαν Χάρπερ, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους και πέτυχε κρίσιμα καλάθια στα τελευταία λεπτά. Πολύτιμες λύσεις πρόσφεραν επίσης ο Τζούλιαν Σαμπανί με 20 πόντους και ο ΝτιΆαρον Φοξ με 15.

Πλέον, οι Σπερς στρέφουν την προσοχή τους στους NBA Finals, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Νιου Γιορκ Νικς με στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το Σαν Αντόνιο θα έχει το πλεονέκτημα έδρας, καθώς ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στη δεύτερη θέση της Δυτικής Περιφέρειας, ενώ οι Νικς τερμάτισαν τρίτοι στην Ανατολή.

Το πρώτο παιχνίδι της σειράς είναι προγραμματισμένο για τις 4 Ιουνίου στις 03:30.