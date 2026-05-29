Σπερς- Θάντερ 118-91: Δεν έχει τελειωμό η σειρά - Τα «σπιρούνια» έκαναν το 3-3 και πάνε για Game 7

Ήταν μονόδρομος να κριθεί αυτή η σειρά σε 7ο παιχνίδι, καθώς μιλάμε για δύο ομάδες που είναι πολύ σκληρές για να «πεθάνουν». Οι Σπερς είχαν από την αρχή το προβάδισμα και τον έλεγχο του παιχνιδιού και με το εμφατικό +27 ισοφάρισαν σε 3-3.

Το καθοριστικό σημείο του παιχνιδιού, ήταν το τρίτο δεκάλεπτο που με το επι μέρους 32-13, τα «σπιρούνια» το κλείδωσαν και δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους πρωταθλητές να επιστρέψουν.

Ακόμα ένα σπουδαίο παιχνίδι από τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά, που είχε 28 πόντους και 10 ριμπάουντ, οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του. Από... κοντά ο Στεφόν Κάστλ με 17 πόντους και 9 ασίστ, ενώ 18 πόντους και 6 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Ντίλαν Χάρπερ ερχόμενος από τον πάγκο.

Το κρίσιμο Game 7 θα γίνει στην έδρα των Θάντερ τα ξημερώματα της Κυριακής (31/05, 03:00 ώρα Ελλάδας).