Το «θρίλερ» του Ντόντσιτς με την πρώην σύντροφό του: Εκβιασμός, αστυνομία και το θέμα των παιδιών

Ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, μετά την απόφασή του να μην ενισχύσει την εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι του 2026.

Η είδηση προκάλεσε έντονη συζήτηση στον χώρο του μπάσκετ, καθώς ο σταρ των Λέικερς θεωρείται το απόλυτο σημείο αναφοράς για τη Σλοβενία τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, η απόφαση του 27χρονου γκαρντ δεν σχετίζεται μόνο με τη διαχείριση της φυσικής του κατάστασης και την ανάγκη ξεκούρασης μετά τη σεζόν στο NBA, αλλά και με προσωπικά ζητήματα που φέρεται να αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα.

Όπως αναφέρουν ξένα Μέσα, ο Ντόντσιτς βρίσκεται σε διαδικασία δικαστικής διαμάχης με την πρώην σύντροφό του, Αναμαρία Γκολτές, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επιμέλεια των παιδιών τους.

Ο ίδιος ανακοίνωσε μέσω social media πως δεν θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξηγώντας ότι αυτή την περίοδο προτεραιότητά του είναι η οικογένειά του και η παρουσία του δίπλα στις κόρες του.

Σε δήλωσή του ανέφερε πως τους τελευταίους μήνες έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολο να περνά χρόνο μαζί τους, κάτι που, όπως εξήγησε, επηρέασε καθοριστικά την απόφασή του να απέχει από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.

Η απουσία του θεωρείται σημαντικό πλήγμα για τη Σλοβενία, καθώς ο Ντόντσιτς αποτελεί τον ηγέτη της εθνικής ομάδας και έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του σλοβενικού μπάσκετ, συνεχίζοντας την πορεία που χάραξε ο Γκόραν Ντράγκιτς.

Ο δικαστικός αγώνας μεταξύ Ντόντσιτς και Γκόλτες

Ο Ντόντσιτς και η Γκόλτες υπήρξαν για χρόνια ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια του ευρωπαϊκού αθλητισμού. Οι δυο τους γνωρίζονταν από νεαρή ηλικία και είχαν αρραβωνιαστεί το 2023, αποκτώντας μαζί δύο κόρες.

Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, η σχέση τους οδηγήθηκε σε οριστική ρήξη μέσα στο 2026, με βασικό σημείο διαφωνίας να φέρεται πως είναι ο τόπος διαμονής των παιδιών και η καθημερινή τους παρουσία δίπλα στους δύο γονείς.

Τα ίδια δημοσιεύματα κάνουν λόγο για έντονη δικαστική και προσωπική αντιπαράθεση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις δύο πλευρές για πολλές από τις πληροφορίες που κυκλοφορούν.

Παρά τη μεγάλη πίεση που δέχεται, ο Λούκα Ντόντσιτς εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει προτεραιότητα στην προσωπική και οικογενειακή του ζωή, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει πως θα μείνει προσωρινά εκτός εθνικής ομάδας.

Η στάση του έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στον κόσμο του μπάσκετ. Πολλοί φίλαθλοι και αναλυτές εκφράζουν τη στήριξή τους, θεωρώντας πως πρόκειται για μία ανθρώπινη επιλογή σε μία δύσκολη προσωπική περίοδο, ενώ άλλοι υπογραμμίζουν πως η απουσία του επηρεάζει σημαντικά τις φιλοδοξίες της Σλοβενίας στις διεθνείς διοργανώσεις.