Τα μπιφτέκια με πατάτες στον φούρνο είναι από τα πιο αγαπημένα παραδοσιακά ελληνικά φαγητά, που συνδυάζουν απλότητα και γεύση. Ο κιμάς πλάθεται με κρεμμύδι, ψωμί, μυρωδικά και ελαιόλαδο, ώστε να γίνει αφράτος και ζουμερός. Οι πατάτες κόβονται κυδωνάτες, μαρινάρονται με λεμόνι, ελαιόλαδο και ρίγανη και ψήνονται μαζί με τα μπιφτέκια, απορροφώντας όλα τα αρώματα. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο που μυρίζει σπιτικό τραπέζι Κυριακής, γεμάτο νοστιμιά και θρεπτική αξία. Συνοδεύεται ιδανικά με χωριάτικη σαλάτα, χόρτα ή φέτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και παραδοσιακή ελληνική γεύση που αγαπούν μικροί και μεγάλοι.

Υλικά (για 4 άτομα)

Για τα μπιφτέκια

700 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

1 μεγάλο κρεμμύδι τριμμένο ή ψιλοκομμένο

2 φέτες ψωμί μπαγιάτικο μουλιασμένο σε νερό ή γάλα και καλά στυμμένο

1 αυγό

2 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 κ.σ. δυόσμο (προαιρετικά)

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.γ. ρίγανη

Αλάτι – πιπέρι

Για τις πατάτες

1 κιλό πατάτες κομμένες κυδωνάτες

1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο

Χυμός από 2 λεμόνια

1 κ.γ. ρίγανη

Αλάτι – πιπέρι

1 ποτήρι νερό (ζεστό)

Εκτέλεση

Ζύμη για μπιφτέκια

Σε μεγάλο μπολ βάζουμε τον κιμά, το κρεμμύδι, το ψωμί, το αυγό, τον μαϊντανό, τον δυόσμο, το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και τη ρίγανη. Ζυμώνουμε καλά για 5-10 λεπτά μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. Το αφήνουμε στο ψυγείο 30 λεπτά να δέσουν τα υλικά.

Πατάτες

Καθαρίζουμε και κόβουμε τις πατάτες κυδωνάτες. Τις βάζουμε στο ταψί, τις περιχύνουμε με το ελαιόλαδο, το λεμόνι, τη ρίγανη, αλάτι, πιπέρι και προσθέτουμε το ποτήρι με το ζεστό νερό. Ανακατεύουμε καλά να πάνε τα υγρά παντού.

Μπιφτέκια

Πλάθουμε τα μπιφτέκια και τα τοποθετούμε ανάμεσα στις πατάτες στο ταψί.

Ψήσιμο

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C. Ψήνουμε για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, γυρίζοντας τα μπιφτέκια στη μέση του χρόνου για να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ακόμη ζεστό νερό για να μην στεγνώσουν οι πατάτες.

Σερβίρισμα

Σερβίρουμε τα μπιφτέκια με τις πατάτες ζεστά, με φρέσκια σαλάτα χωριάτικη ή χόρτα βραστά. Ένα κομμάτι φέτα στο τραπέζι ταιριάζει υπέροχα!