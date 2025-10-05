Σπιτική πίτσα με τορτίγια στο Air Fryer
Σε μόλις 5-7 λεπτά στο air fryer η πίτσα γίνεται τραγανή, με λιωμένο τυρί και γεύση που θυμίζει σπιτική πίτσα.
Η πίτσα με τορτίγια στο air fryer είναι η πιο εύκολη και γρήγορη λύση για ένα απολαυστικό σνακ ή ελαφρύ γεύμα. Χρειάζεσαι μόνο μια τορτίγια για βάση, λίγη σάλτσα ντομάτας, τυρί και υλικά της επιλογής σου, όπως λαχανικά, αλλαντικά ή ελιές. Σε μόλις 5-7 λεπτά στο air fryer η πίτσα γίνεται τραγανή, με λιωμένο τυρί και γεύση που θυμίζει σπιτική πίτσα. Μπορείς να τη φτιάξεις σε αμέτρητες παραλλαγές, από κλασική μαργαρίτα μέχρι πιο πλούσια με κοτόπουλο ή μανιτάρια. Είναι ιδανική για παιδιά αλλά και για όσους θέλουν κάτι γρήγορο χωρίς πολύ κόπο, έτοιμο κυριολεκτικά σε λίγα λεπτά.
Υλικά (για 1 πίτσα)
- 1 τορτίγια (καλαμποκιού ή σιταριού)
- 2 κ.σ. σάλτσα ντομάτας (ή πελτέ αραιωμένο με λίγο νερό/ελαιόλαδο)
- 50 γρ. τριμμένο τυρί (μοτσαρέλα ή κίτρινο της αρεσκείας σου)
- Γέμιση της επιλογής σου (π.χ. γαλοπούλα/ζαμπόν, μανιτάρια, πιπεριές, ελιές)
- Ρίγανη, βασιλικός ή άλλα μυρωδικά
Εκτέλεση
- Προθέρμανε το air fryer στους 180°C για 2-3 λεπτά.
- Βάλε την τορτίγια μέσα στο καλάθι. Άπλωσε τη σάλτσα ντομάτας ομοιόμορφα.
- Πρόσθεσε το τριμμένο τυρί και από πάνω τη γέμιση που προτιμάς.
- Πασπάλισε με ρίγανη ή βασιλικό.
- Ψήσε στους 180°C για 5-7 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να γίνει τραγανή η βάση.
- Βγάλε προσεκτικά, κόψε σε κομμάτια και απόλαυσε!