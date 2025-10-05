LIFE Συνταγές πίτσα

Σπιτική πίτσα με τορτίγια στο Air Fryer

Σε μόλις 5-7 λεπτά στο air fryer η πίτσα γίνεται τραγανή, με λιωμένο τυρί και γεύση που θυμίζει σπιτική πίτσα.

flash.gr
flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η πίτσα με τορτίγια στο air fryer είναι η πιο εύκολη και γρήγορη λύση για ένα απολαυστικό σνακ ή ελαφρύ γεύμα. Χρειάζεσαι μόνο μια τορτίγια για βάση, λίγη σάλτσα ντομάτας, τυρί και υλικά της επιλογής σου, όπως λαχανικά, αλλαντικά ή ελιές. Σε μόλις 5-7 λεπτά στο air fryer η πίτσα γίνεται τραγανή, με λιωμένο τυρί και γεύση που θυμίζει σπιτική πίτσα. Μπορείς να τη φτιάξεις σε αμέτρητες παραλλαγές, από κλασική μαργαρίτα μέχρι πιο πλούσια με κοτόπουλο ή μανιτάρια. Είναι ιδανική για παιδιά αλλά και για όσους θέλουν κάτι γρήγορο χωρίς πολύ κόπο, έτοιμο κυριολεκτικά σε λίγα λεπτά.

Υλικά (για 1 πίτσα)

  • 1 τορτίγια (καλαμποκιού ή σιταριού)
  • 2 κ.σ. σάλτσα ντομάτας (ή πελτέ αραιωμένο με λίγο νερό/ελαιόλαδο)
  • 50 γρ. τριμμένο τυρί (μοτσαρέλα ή κίτρινο της αρεσκείας σου)
  • Γέμιση της επιλογής σου (π.χ. γαλοπούλα/ζαμπόν, μανιτάρια, πιπεριές, ελιές)
  • Ρίγανη, βασιλικός ή άλλα μυρωδικά

Εκτέλεση

  1. Προθέρμανε το air fryer στους 180°C για 2-3 λεπτά.
  2. Βάλε την τορτίγια μέσα στο καλάθι. Άπλωσε τη σάλτσα ντομάτας ομοιόμορφα.
  3. Πρόσθεσε το τριμμένο τυρί και από πάνω τη γέμιση που προτιμάς.
  4. Πασπάλισε με ρίγανη ή βασιλικό.
  5. Ψήσε στους 180°C για 5-7 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί και να γίνει τραγανή η βάση.
  6. Βγάλε προσεκτικά, κόψε σε κομμάτια και απόλαυσε!

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Συνταγές πίτσα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader