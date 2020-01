Αυστραλία φωτιές: Παίκτρια κατέρρευσε επειδή δεν μπορούσε να αναπνεύσει στο Australia Open [pics & vid]

Αυστραλία φωτιές: Μπορεί οι φωτιές να έχουν τεθεί θεωρητικά υπό έλεγχο, ωστόσο η οικολογική ζημιά είναι τεραστίων διαστάσεων, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να τίθεται αποπνικτική. Το Australian Open έχει ξεκινήσει στην προκριματική του φάση και ήδη τα πρώτα κρούσματα με αδυναμία των παικτών να ανταποκριθούν υπό τέτοιες συνθήκες, έχουν εμφανιστεί.

Ωστόσο, η πρώτη παίκτρια που αναγκάστηκε να σταματήσει αγώνα της ήταν η Ντανίλα Γιακούποβιτς, η οποία, είχε έντονο βήχα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής της με την Βέγκελε. Επομένως, τρόμαξε και αποσύρθηκε από το court, σοκάροντας όλο το κοινό.

«Δεν μπορούσα καθόλου. Ποτέ δεν το είχα αισθανθεί. Φοβόμουν πολύ. Φοβόμουν ότι θα καταρρεύσω. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έπεσα κάτω. Δεν μπορούσα να περπατήσω πια. Στο έδαφος, ήταν ευκολότερο να αναπνεύσω» ανέφερε σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους.

Ο Γιουτζίν Μπουχάρ από τον Καναδά ήταν ένας ακόμη παίκτης που διαμαρτυρήθηκε για την κατάσταση σε δηλώσεις που έκανε μετά το ματς του, όπως και ο Βρετανός Λίαμ Μποάντι, ενώ time out για ιατρικούς λόγους κάλεσε ο Μπέρναρντ Τόμιτς.

Τα παιχνίδια που ήταν προγραμματισμένα για τις εννέα το πρωί (ώρα Αυστραλίας) αναβλήθηκαν για μετά τις 11 προκειμένου να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, ενώ οι υπεύθυνοι του τουρνουά απολογήθηκαν λέγοντας: «Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας. Ακολουθούμε συμβουλές από τους ειδικούς (γιατρούς και επιστήμονες) και ανάλογα πράττουμε. Η ατμόσφαιρα το πρωί ήταν αποπνικτική επομένως υποχρεωθήκαμε σε αναβολή των αγώνων για πιο μετά».

«Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας. Ακολουθούμε συμβουλές από τους ειδικούς και λειτουργούμε. Η ατμόσφαιρα το πρωί ήταν αποπνικτική γι’ αυτό και υποχρεωθήκαμε να μεταφέρουμε την ώρα των αγώνων για αργότερα» τόνισαν οι διοργανωτές σε επίσημη ανακοίνωσή τους.

Οι διοργανωτές του Grand Slam έχουν δεχτεί σφοδρή κριτική για την απόφασή τους να μην προχωρήσουν σε αναβολή αγώνων λόγω της «βαριάς» ατμόσφαιρας που υπάρχει στην πόλη της Αυστραλίας, αλλά μόνο σε μεταφορά της ώρας έναρξης.

For those waking up in the UK, a dreadful first day of Australian Open qualifying overnight as organisers insisted on going ahead despite bushfire smoke engulfing Melbourne. They have been rightly criticised by several players. https://t.co/X1whqpD9E8