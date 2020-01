Australian Open Ρότζερ Φέντερερ: Πέρασε στα ημιτελικά - Περιμένει τον Τζόκοβιτς [vids]

Australian Open Ρότζερ Φέντερερ: Ο Ρότζερ Φέντερερ για 15η φορά στην καριέρα του,έφτασε στα ημιτελικά του Australian Open σε 21 συμμετοχές, Aφού έσωσε 7 match points του Τένις Σάντγκρεν, κατάφερε να νικήσει τον Αμερικανό 6-3, 2-6, 2-6, 7-6(8), 6-3, μετά από 3,5 συγκλονιστικές ώρες στη Rod Laver Arena, και προκρίθηκε στα ημιτελικά και περιμένει τον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Ράονιτς για να μάθει τον αντίπαλο του στον ημιτελικό της Πέμπτης. Ο Ελβετός τενίστας, παρότι στο 3-0 του 3ου σετ ένιωσε ξανά ενοχλήσεις στο ισχίο, έφυγε για να αποδυτήρια, αλλά επέστρεψε για το θαύμα, ήταν εκπληκτικός στα δύο τελευταία σετ του αγώνα με τον Σάντγκρεν και πέρασε στα ημιτελικά του φημισμένου Grand Slam της Μελβούρνης για 15η φορά.

«Χρειάζεται τύχη μερικές φορές. Εφτά match points είναι δύσκολο να τα ελέγξεις. Δεν ξέρω, απλά ήλπιζα να κάνει κάποια λάθη. Νομίζω στάθηκα απίστευτα τυχερός σήμερα. Ειδικά στο τέλος σέρβιρα πολύ καλά. Δεν το άξιζα αυτό το ματς αλλά στέκομαι εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος», είπε ο Φέντερερ αμέσως μετά το τέλος.

