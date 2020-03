Ρόμπερτσον: Κράτησε ανοιχτές έξι τράπεζες φαγητού

Ρόμπερτσον: Σημαντική κίνηση ανθρωπιάς από τον πλάγιο μπακ της Λίβερπουλ. Ο Άντριου Ρόμπερτσον απέδειξε πωςτο ποδόσφαιρο στέκεται δίπλα στην κοινωνία, ειδικότερα αυτές τις στιγμές. Ο αρχηγός της εθνικής Σκωτίας, χωρίς ο ίδιος να επιβεβαιώνει, ούτε να διαψεύδει την είδηση, φρόντισε να κρατήσει ανοιχτές έξι τράπεζες φαγητού στη χώρα του, μέσω ανώνυμης δωρεάς. Συγκεκριμένα, μία τράπεζα από αυτές, φρόντισε μέσω Twitter να ευχαριστήσει τον «Σκωτσέζο ποδοσφαιριστή», χωρίς να τον κατονομάζει, τονίζοντας ότι μέσω της μεγάλης του δωρεάς, μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους.

Ο 26χρονος είναι γνωστός στην πατρίδα του για τη φιλανθρωπική του δράση, ωστόσο ποτέ δεν δημοσιοποιεί τις κινήσεις του, καθώς είναι κάτι που δεν το προτιμά.

