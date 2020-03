VTB: «Η Χίμκι θα βγει Ευρωλίγκα»

VTB: Τα τυπικά μένουν για να κλειδώσει η οριστική διακοπή της συγκεκριμένης διοργάνωσης για φέτος. Πάντως, ο έμπειρος δημοσιογράφος Jonas Miklovas ανέφερε πως δεν πρόκειται να αναδειχθεί κανείς πρωταθλητής . Από ‘κει και πέρα, εκείνο που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναφορικά με τη διακοπή της διοργάνωσης, είναι το ποια ομάδα θα κερδίσει τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα της νέας αγωνιστικής περιόδου. Όπως αναφέρει, λοιπόν, ο Λιθουανός δημοσιογράφος η ομάδα αυτή θα είναι η Χίμκι.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει εγγυημένο συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα, οπότε δεν «καίγεται» για το συγκεκριμένο ζήτημα, με το σύνολο του Ρίμας Κουρτινάιτις να ήταν πρωτοπόρο της VTB League μέχρι την στιγμή της διακοπής, έχοντας ρεκόρ 18-1. Στη δεύτερη θέση είναι η ομάδα του Ιτούδη με 15-4, ακολουθεί η Λοκομοτίβ Κουμπάν με 14-6 και την τετράδα συμπληρώνει η Ούνιξ Καζάν του Δημήτρη Πρίφτη με ρεκόρ 12-6.

No team will be announced as a champion, Khimki will get a place in Euroleague, according to sources //t.co/97U2PD0OPL