Κορονοϊός: Νέα αναβολή στην επανέναρξη της Σούπερ Λιγκ

Κορονοϊός: Η Αγγλία σε καθημερινή βάση βλέπει τα κρούσματα του κορονοϊού να αυξάνονται, με την ομοσπονδία αν και είχε προτείνει προσωρινή διακοπή μέχρι τις αρχές Απριλίου να αλλάζει την απόφασή της. Λόγω της πανδημίας λοιπόν τα πρωταθλήματα στην Αγγλία δεν θα ξαναρχίσουν πριν τις 30 Απριλίου όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή, μέχρι να το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως θα υπάρξει νέα τηλεδιάσκεψη για το μέλλον της φετινής σεζόν. Δείτε τη σχετική ανάρτηση...

The Premier League, EFL and PFA met today and discussed the the growing impact of COVID-19 on professional football in England



More information on the meeting: //t.co/hqm4M49oBC pic.twitter.com/D2GBDdxv8j