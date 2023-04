Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με τον έμπειρο Γάλλο Νικολά Μαού επικράτησαν με 7-6 (2), 6-4 των Μάτβε Μίντελκοπ – Αντρέας Μις και πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Barcelona Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν άργησε να βρει χημεία μέσα στο court με τον Μαού και αφού πήραν το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, προηγήθηκαν με 2-0 και στο δεύτερο, για να επικρατήσουν εν τέλει με 6-4 και να πάρουν την πρόκριση.

Mahutsipas FTW ✌️@nmahut& @steftsitsipas get the win in Barcelona, 7-6 6-4 over Middelkoop & Mies#BCNOpenBS pic.twitter.com/tspaVOOm87

— Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2023