ΣΣΕ τουρισμού με +22% - Η συμφωνία που «έφερε» ο Μητσοτάκης από τη Ρόδο

Σε ξεκάθαρο προεκλογικό mode έχει μπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατ' επέκταση η Νέα Δημοκρατία και μέσω της εκλογής του νέου Γραμματέα, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Μολονότι κάποιες προσαρμογές – πιθανώς και σημαντικές – στις ιδιομορφίες της επερχόμενης εκλογικής αναμέτρησης είναι μοιραίο να γίνουν από την Πειραιώς, η βασική παραδοχή, που συνδέει ευθέως τις πρωθυπουργικές περιοδείες με την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής ή άλλων σε κρίσιμα πεδία, όπως λχ η Υγεία δεν πρόκειται να ανατραπεί.

Σε Μαξίμου και Πειραιώς, πάντως, επικρατούσε ικανοποίηση από το προχθεσινό ταξίδι στη Ρόδο, μολονότι τα logistics έγιναν δυσκολότερα, καθώς η πρωθυπουργική αποστολή έφυγε καταμεσήμερο από το νησί των Ιπποτών για να είναι εγκαίρως στην πρωτεύουσα για τον 5ο τελικό της Α1 μπάσκετ. Μάλιστα, ένα από τα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα μακριά από τις κάμερες ήταν όταν τόσο ο πρόεδρος των εργοδοτών, όσο και εκείνος των εργαζομένων στον τουρισμό παρουσίασαν από κοινού στον Κυριάκο Μητσοτάκη τη συλλογική σύμβαση, που υπέγραψαν και η οποία προβλέπει αυξημένες αποδοχές κατά 22% εν συγκρίσει με τις αντίστοιχες στην υπόλοιπη χώρα.

Χωρίς να διαφεύγει της προσοχής κανενός πως η Ρόδος δεν είναι στο μέσο τουριστικό μέσο όρο της χώρας, καθώς υποδέχεται ετησίως πάνω από 3 εκατομμύρια τουρίστες, στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως το συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελεί έμπρακτη δικαίωση του αξιώματος ότι η οικονομική μεγέθυνση μπορεί να υπό τις κατάλληλες συνθήκες να οδηγήσει σε αυξημένο μέρισμα για όλους τους εμπλεκομένους, αλλά και στην προσέλκυση εργαζομένων, επείγουσα ανάγκη σε πολλές περιοχές της χώρας.