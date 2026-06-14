Πολιτική Κυριάκος Μητσοτάκης

Ομιλία Μητσοτάκη στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Καταστροφές

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις του σταθμού υποδοχής, στο Γαλάτσι.

Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Κυριάκος Μητσοτάκης / Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Σπύρος Μουρελάτος avatar
Σπύρος Μουρελάτος

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Ο πρωθυπουργός ΚΚυριάκος Μητσοτάκης υριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει αύριο, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Περιπτώσεις Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στον Σταθμό Υποδοχής Πληγέντων Ζώων, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, με αντικείμενο την οργάνωση και τον συντονισμό δράσεων για την προστασία ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια καταστροφών.

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