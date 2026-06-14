Ομιλία Μητσοτάκη στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Καταστροφές

Ο πρωθυπουργός ΚΚυριάκος Μητσοτάκης υριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει αύριο, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Περιπτώσεις Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών.



Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στον Σταθμό Υποδοχής Πληγέντων Ζώων, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, με αντικείμενο την οργάνωση και τον συντονισμό δράσεων για την προστασία ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια καταστροφών.