Ομιλία Μητσοτάκη στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Καταστροφές
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις του σταθμού υποδοχής, στο Γαλάτσι.
Ο πρωθυπουργός ΚΚυριάκος Μητσοτάκης υριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει αύριο, Δευτέρα 15 Ιουνίου στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Περιπτώσεις Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 στον Σταθμό Υποδοχής Πληγέντων Ζώων, στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, με αντικείμενο την οργάνωση και τον συντονισμό δράσεων για την προστασία ζώων που βρίσκονται σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια καταστροφών.