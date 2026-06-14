Η ΕΛΑΣ «βάλλει» κατά Μητσοτάκη: «Απύθμενο θράσος να επαίρεται για την εξάρθρωση κυκλωμάτων»

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η πολιτική σύγκρουση, αυτή τη φορά με φόντο τις αποκαλύψεις για κυκλώματα διαφθοράς σε δημόσιες υπηρεσίες. Η εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών κατά φαινομένων διαφθοράς, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ΕΛΑΣ, που κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως πολέμιος πρακτικών για τις οποίες, σύμφωνα με το κόμμα, φέρει πολιτική ευθύνη.

«Χρειάζεται απύθμενο θράσος ώστε κάθε φορά που ένα κυβερνητικό σύστημα σαπίζει και τα γαλάζια παιδιά πιάνονται με τη γίδα στη πλάτη, ο αρχιερέας της διαφθοράς να επαίρεται και από πάνω ότι ίδιος εξάρθρωσε τα κυκλώματα. Τέτοιος θράσος ο κος Μητσοτάκης διαθέτει περίσσιο και το γνωρίζουμε άλλωστε από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τα Τέμπη αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου επιχείρησε πάλι να φορτώσει τις δικές του ευθύνες σε κάποιες δήθεν διαχρονικές παθογένειες του κράτους», τονίζεται στην ανακοίνωση του νεοσύστατου κόμματος.

Συνεχίζοντας, η ΕΛΑΣ - Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη υπογραμμίζει: «Ωστόσο η μεγαλύτερη παθογένεια σήμερα στον τόπο μας είναι το καθεστώς διαφθοράς που έχει το δικό του ονοματεπώνυμο και ελέγχεται επιτελικά από το Μαξίμου. Και για αυτό οι επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν, θα έχουν ένα σαφές δίλημμα : Διαφθορά ή εντιμότητα;».